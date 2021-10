¿Alejandra Espinoza estará hoy en Nuestra Belleza Latina tras sufrir derrame?

A comienzos de esta semana Alejandra Espinoza sufrió serios quebrantos de salud que la llevaron a ser hospitalizada de urgencias en un centro clínico de Miami y aunque la conductora fue dada de alta tras el presunto derrame cerebral que la atacó, por ahora no podrá regresar a sus actividades habituales en la conducción de Nuestra Belleza Latina.

La exreina de belleza no se ha referido más a su estado de salud, desde que habló el jueves pasado en un “live” con sus fans de Facebook, cuando informó sentirse mejor, y este domingo, cuando muchos fans de la mexicana se preguntan si volvería este domingo a la conducción del show, se conoció que por ahora no estará en el programa.

Así lo reveló el periódico La Opinión de Los Ángeles, que habló en entrevista con Giselle Blondet, quien aseguró que será ella quien asumirá la posición de conductora del show, que por años la catapultó a la fama.

Blondet, quien actualmente es miembro de la mesa de jueces del programa de televisión, anunció que mientras Alejandra se recupera, ella conducirá el programa, pero no será jueza.

“Regresar esta noche a la conducción de ‘Nuestra Belleza Latina’ tiene para mí un significado muy grande, es una mezcla de emociones”, comentó la puertorriqueña. “Por un lado, lo más importante es que estoy feliz de apoyar a Alejandra, mi primera reina, siempre la he apoyado, desde el día uno, siempre le he dicho que puede contar conmigo y esta es una oportunidad que la vida me está dando para eso, demostrarle a ella que aquí estoy. Estoy segura que ella va a estar bien, que pronto la tendremos de vuelta”.

Giselle, quien por años se convirtió en una de las personalidades más emblemáticas de Nuestra Belleza Latina, dijo que más allá de esperar a que la exreina mexicana se recupere del todo, ella se emocionada de volver a la conducción del programa de Univisión.

“Regresar a la conducción de ‘Nuestra Belleza Latina’ es muy emocionante para mí, todo el mundo sabe lo que a mí me encanta estar con las chicas, apoyarlas, abrazarlas en los momentos esos difíciles y el show me fascina, es como mi bebé…”, aseguró la boricua. “Va a ser muy emocionante y muy emotivo para mí poder estar ahí esta noche“.

Por ahora, el panel de jurados seguirá integrado por la ex Miss Colombia Daniella Álvarez, Adal Ramones y Jomari Goyso, y de acuerdo al reporte de La Opinión, las decisiones del panel de jueces serán tomadas por la terna, sin Giselle.

Sobre su estado de salud, Alejandra Espinoza mencionó:

“Primero me ingresaron como paciente que le dio una parálisis, pero descartaron la parálisis… El neurólogo pensó que podía tener esclereosis múltiple y mi cabeza estaba hecha, no tienen idea cómo… por todos lados…. de ayer a hoy, no tienen ni idea lo horrible que fue… De repente se me fue la cara de lado. Llegué con una parálisis facial. Los doctores no encuentran una razón, no fue un derrame, y no es, gracias a Dios, esclerosis múltiple, que me tenía preocupada. Estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho, pero ya estoy muchísimo mejor. Ahorita los examenes salieron perfectos. Tengo control con el neurólogo después”.