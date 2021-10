Alejandra Espinoza habla desde el hospital: ¡Mira cómo está! -[VIDEO]

Alejandra Espinoza fue internada de urgencias hace ya tres días, luego de presentar síntomas serios en su salud como pérdida de la visión, torcedura de la boca, dolores intensos de cabeza y mareos, lo que generó mucha preocupación entre su familia y sus fans.

Y aunque inicialmente la conductora de Nuestra Belleza Latina fue internada bajo un presunto cuadro de derrame cerebral o accidente cerebrovascular, todo parece indicar que sus problemas de salud no tuvieron nada que ver con eso, y los médicos siguen averiguando.

Pero en medio de la angustia por el estado de salud de la exreina de belleza, la noche de este jueves la propia Alejandra habló con sus fans, a través de un corto video compartido en Facebook, donde aseguró estar mejor, pero sin conocer todavía exactamente qué generó sus síntomas.

Ataviada con una bata clínica y todavía desde el hospital en Miami donde fue atendida, la comunicadora agradeció a sus seguidores por el apoyo y las oraciones que levantaron por ella, y aseguró que pronto sería dada de alta.

“La razón por la cual estoy haciendo este video, principalmete es para agradecerles. Sé que han mandado un montón de mensajes por Instagram. Facebook y Whats’up. Me siento súper bendecida de tener tanta gente orando por mí”, comentó la mexicana en su Facebook, confesando que pese a sentirse mejor, sus últimos días han sido terribles.

“Han sido días bien difíciles para mí, de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre. La única razón por la que estoy haciendo este video, es que se acaba de ir mi neurólogo y me dio buenas noticias. Me siento más tranquila, aparentemente, me van a dar de alta ahorita, o si no mañana”, advirtió Ale.

La mujer del coreógrafo Anibal Marrero, quien fue el primero en reportar públicamente el estado de Alejandra, aseguró que durante su paso por el hospital fue sometida a innumerables chequeos que demostraron finalmente que su mal no fue cerebral.

“Estoy ingresada aquí en el hospital como un paciente a la que le dio un derrame. Primero me ingresaron como paciente que le dio una parálisis, pero descartaron la parálisis”, dijo la exreina. “El neurólogo pensó que podía tener esclereosis múltiple y mi cabeza estaba hecha, no tienen idea cómo… por todos lados…. de ayer a hoy, no tienen ni idea lo horrible que fue”, reveló Alejandra Espinoza, quien en su video cubrió todo el tiempo su cara con un tapabocas.

“De repente se me fue la cara de lado. Llegué con una parálisis facial. Los doctores no encuentran una razón, no fue un derrame, y no es, gracias a Dios, esclerosis múltiple, que me tenía preocupada. Estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho, pero ya estoy muchísimo mejor. Ahorita los examenes salieron perfectos. Tengo control con el neurólogo después”, concluyó la animadora, quien se mostró feliz de poder ver pronto a su hijo Matteo.