Crece angustia por estado de salud de Alejandra Espinoza: ¿Sigue hospitalizada?

Los fans de Alejandra Espinoza están muy preocupados por el estado de salud de la exreina de belleza, luego de que este jueves se diera a conocer que la mexicana tuvo que ser hospitalizada de urgencias hace un par de días, debido a un fuerte malestar que incluyó dolores de cabeza fuertes, pérdida de la vista y torcedura de una parte de la cara.

La noticia inicialmente fue divulgada por el esposo de la comunicadora, el coreógrafo Anibal Marrero, quien compartió un mensaje en redes sociales, donde dio el parte oficial del estado de su mujer.

“Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital. Ha sido muy difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control. Ya pronto estará con nosotros”, dijo el boricua en sus redes sociales.

Y mientras fue creciendo la inquietud entre los fans de Espinoza ante su condición de salud, que ha generado todo tipo de cadenas de oración por su pronta recuperación, fue Francisca Lachapel la encargada de revelar más detalles del estado de la conductora de Nuestra Belleza Latina.

A través del programa Despierta América, la dominicana compartió información obtenida directamente del esposo de Alejandra Espinoza, donde confirmó que la mexicana sigue internada, y está siendo sometida a varios examenes para saber a ciencia cierta qué tiene, que inicialmente se manejó como un pequeño accidente cerebrovascular.

“Somos muchos los que estamos preocupados por la salud de Alejandra… hablé con Anibal y me dijo lo siguiente: ‘básicamente ella ya llevaba semanas sintiéndose mal. De hecho lo puso en las redes sociales. Hace tres días perdió un poco de visibilidad de un ojo, y se le paralizó parte de la cara derecha, junto con mareos y un fuerte dolor de cabeza'”, comentó Francisca, continuando con los datos que Marrero le entregó.

“Inmediatamente la llevamos al hospital, los médicos le dijeron que tenía un mini accidente cerebrovascular. Le comenzaron a hacer mil escaners y mil estudios, y en todos no salió nada. Al contrario, todo está bien (con los examenes) contradiciendo el diágnostico, por lo que le siguen haciendo mil pruebas, porque no se muestra qué es”, agregó el coreógrafo. “Ella está bien. Tiene un poco virada la boca y perdió un poquito de visión. Está descansando. En este momento le están haciendo tres pruebas más para buscar y descartar. Y en escencia todavía no sabemos bien qué le pasa”.

Tras hablar del estado de su amiga y colega, Francisca Lachapel se sumó a los mensajes de apoyo a Anibal y a las oraciones.

“Vamos a estar orando por Ale y por Matteo (el hijo de la exreina) para que se encuentre bien y tenga pronta recuperación. Te queremos Ale”, dijo la también ex Nuestra Belleza Latina.

“Oración para Ella, 🙌🙌🙌 es por mucho estress, pero es que ella exajera con tanto trabajo😢”, “Ay Jesus😞pobrecita. Que nuestro padre celestial me la saque con bien de esta🙏” y “Dios la bendiga y la sane pronto 🙏🏽🙏🏽🙏🏽”, fueron otros mensajes manifestados en redes por los seguidores de Alejandra para que se mejore pronto.