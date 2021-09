“Team” de Nuestra Belleza Latina revela cómo se hace una reina

Faltan apenas unas horas para que el programa de televisión Nuestra Belleza Latina regrese a la pantalla chica, cargado de muchas sorpresas, y para prender todavía más el ambiente y la expectativa que el regreso del show ha causado entre los seguidores, el “team” que formara parte del concurso hizo una importante revelación.

Tanto la presentadora Alejandra Espinoza, como miembros del jurado, y quienes estarán detrás de cámaras compartiendo de cerca con las concursantes hablaron de ¿cómo se hace una reina?.

A través de un revelador video, publicado en la página de Nuestra Belleza Latina en Instagram, los expertos en belleza y en el mundo del entretenimiento compartieron sus impresiones sobre la manera en que una reina se construye.

“Una reina se hace en pulir todos los brillos con los que vino a este mundo. En tratar de dar fuerza a cosas positivas”, aseguró Gabriel Coronel, quien estará en el “backstage” del show llevando los pormenores del certamen. “Todos los seres humanos, por más perfectos que nos queramos ver, somos imperfectos. Y ellas (las concursantes) vienen con una escencia muy especial. Solo tenemos nosotros que pulir ese diamante, eso es hacer a una reina”.

Alejandra Espinoza, quien fue la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, y quien será la conductora del programa, también dio su opinión sobre el asunto, y habló basada en la experiencia que posee, no solo como exreina sino como comunicadora.

“Toda mujer nació siendo una reina. Cómo te desarrollas para lograr tus objetivos, para llegar a hacer lo que estás destinada a hacer, eso son otros 20 pesos. Peró cómo (¿te haces reina?). Con constancia, dedicación, esfuerzo y siempre respetando lo que tú eres y no aceptando lo que los demás quieres que seas, sino mostrando que siendo tú misma marca la diferencia siempre, y tratando de salirte del montón. Mucha gente quiere estar en el montón”, dijo Alejandra.

Giselle Blondet, quien ha sido parte del show desde sus inicios, y esta vez regresa como jueza, advirtió que la autenticidad es lo que marca a una verdadera reina.

“Nos decían hacedores de reinas. Me encanta, porque estamos volviendo a ese comienzo. Todas las chicas que están ahí son reinas y quien de verdad sienta en su corazón que está preparada, y se siente reina, (lo será)”, dijo la puertorriqueña.

“No es serlo, es sentirlo. No es ser arrogante. Reina no es reina de belleza, sino una mujer segura de sí misma, dispuesta a aprender. Una mujer alegre, auténtica, que sabe escuchar. Una mujer que, estando en este medio de la comunicación, sabe conectarse con la gente”, agregó Giselle. “Para mí, esos son elementos importantes de lo que es ser una verdadera reina. Eso es lo que vamos a trabajar. No a hacerlas. Eso, ya lo traen las chicas”.

La temporada 12 del programa de Univisión comenzará este domingo a las 8P/7C, y a traves de la página de Nuestra Belleza Latina de Ahoramismo en Facebook, podrás enterarte de todo lo que ocurre en el show y cositas que muchos no recuerdan de ediciones anteriores. Síguenos aquí.