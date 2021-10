Huracán e incendio en Nuestra Belleza Latina: María Antonieta Collins habla

María Antonieta Collins es una de las figuras más importantes del mundo del periodismo latino en Estados Unidos, y este domingo, los televidentes de Nuestra Belleza Latina verán los resultados del apoyo que la comunicadora prestó a las concursantes del popular show, en medio de la cobertura que las chicas debieron hacer en medio de un feroz huracán.

Las semifinalistas de la edición número 12 de Nuestra Belleza Latina debieron someterse a un difícil reto, transmitiendo en directo bajo torrenciales aguaceros y fuertes vientos, para los que la periodista mexicana fungió como entrenadora.

Y faltando solo unas horas para que los seguidores de Nuestra Belleza Latina vean el reto, María Antonieta Collins habló de lo que significó la prueba y la impresión que se llevó de las concursantes que se disputan la corona del reality show de Univisión.

“De pronto me pongo a ver que he recorrido un camino… Yo he cubierto huracanes, y aquí era cubrir un huracán y un incendio. Eso, como reportera en la calle, es como pan nuestro de cada día, por todos lados. Sin embargo, te das cuenta que ya es otra etapa de tu vida, en donde te dicen, “ahora tú puedes venir a hacer coaching”… Y eso me gusta”, comentó la periodista mexicana, en entrevista con el periódico La Opinión de Los Ángeles.

“Hubo dos advertencias para las muchachas para que pusieran atención: una es que mandé el lunes por la mañana, un video a la mansión para decirle, las quiero con sentido común y las quiero con su equipo en la noche y armadas, puntuales, en el lugar donde las van a llevar”, acotó al citado medio.

Collins reveló además que les dio un tutorial de las cosas que les podían ocurrir. “Vamos a ver si no lo hicieron o a ver si lo hicieron. Eso es lo que va a ver la gente en ‘Nuestra Belleza Latina’ el domingo por la noche, lo hicieron o no lo hicieron. Y mientras, me tocó verlas y darme cuenta de que por principio, algunas obviaron mis instrucciones y lo importante era, que los jueces van a calificar esto porque es la prueba extrema, entonces van a calificar y ya veremos qué va a pasa”, advirtió la coach.

Tras su contacto con las chicas, la reportera y presentadora de noticias pudo hacerse una idea más completa de las participantes y confesó estar impresionadas de ver que, a diferencia de hace unos años, cuando también fue coach en el programa, ahora les percibe más nivel.

“Yo ya había hecho en el 2,009 otro coaching con las muchachas en esa edición. A mí me encanta ‘Nuestra Belleza Latina’… Estoy sorprendida porque han hecho su buena tarea, o han visto muy bien los videos y saben las pruebas, sobre todo las periodísticas, que eso es lo que me tocó a mí”, dijo la mexicana. “Y aparte hay talento, y las muchachas ya vienen mucho más preparadas, están mejor preparadas que hace 10 años por decirte algo, lo van a ver el domingo, ahora a mí me tocó de coaching, espérense a ver que van a decir los jueces”.