Yellus Ballestas respondió así a los señalamientos de Sirey Morán: ¿Qué dijo?

Dos meses después de que terminara la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, y luego de que Sirey Morán armara tremendo zafarrancho tras declarar que la mayoría de sus compañeras de concurso no le habla y decir que incluso se portaron mal con ella y su famila, dichas diferencias siguen dando de qué hablar.

Y es que mientras Sirey, en una actitud honesta, abrió su corazón y dijo cómo se ha sentido con sus compañeras, dando crédito a los comentarios de Jomari Goyso de que decir que todas se llevaban bien y que la relación en la Mansión era color de rosa es un acto “hipócrita”, algunas han saltado al ruedo insistiendo en que entre ellas reinan la paz y el amor.

Así lo dejaron ver Melissa Alemán y Yellus Ballestas, en un “live” de Instagram que realizaron hace un par de días, donde negaron que ellas trataran mal a Sirey y donde insistieron en que la relación entre todas las chicas fue muy buena, dejando a la hondureña como mentirosa.

“No queremos atacar a nadie, no estamos atacando a nadie. No nos interesa atacar a nadie, solamente aclarar que sí hicimos una buena conducta, que no nos portamos mal (…) somos unas niñas súper buenas”, dijo Yellus en la charla con sus fans.

“Del show todas las chicas que conocí, casi con todas las chicas yo hablé y en el Instagram nos envíamos mensajitos. Nos llevábamos bien, a muchas las invito para acá (a Miami) cuando quieran venir. Conocer a tantas chicas lindas que inspiran a otras mujeres, eso fue muy bonito”, insistió Yellus, negando malas vibras y roces con las concursantes que pasaron por Nuestra Belleza Latina. “Hemos crecido una linda amistad en el show”.

Y aunque ni Yellus ni Melissa admitieron tener problemas con Sirey, la venezolana pareció envíarle un mensaje contundente, donde le pidió, sin mencionar su nombre, tanto a ella como al resto de chicas que no se queden en el pasado sufriendo por cosas que pasaron.

“No nos podemos quedar en el pasado. Yo voy a ir al presente, así que lo que pasó, paso. Vamos hacia el frente. Me encantaría que siguiéramos, no me gustaría que nos quedáramos en un pasado, en un punto y le diéramos hasta abajo. Si pasaron cosas buenas y no tan buenas, vamos a recuperarlo en el 2022”, advirtió la bailarina.

Yellus remató admitiendo que quizá la cercanía entre las chicas fue más con unas que con otras, pero no por ello hubo mala relación, y aseguró que en la vida real no hay nadie que sea amigo de todos o que se lleve súper bien con todos.

“¿Ustedes en la vida le caen bien a todo el mundo?… no, uno no conecta con todas las personas, en la vida esas son realidades”, concluyó Yellus, dejando el interrogante entre algunos fans del programa si ese mensaje fue directo o no para Sirey y si tratando de decir lo contrario, definitivamente ella no se lleva con la hondureña.