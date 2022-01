Ana Patricia cuenta la verdad sobre por qué no regresa a la televisión

Los seguidores de Ana Patricia Gámez no paran de extrañar a la ex Nuestra Belleza Latina en la pantalla chica desde que decidió retirarse de la televisión, y en una entrevista muy sincera, la mexicana dejó ver que por ahora no tiene planes de regresar y todo por una muy buena razón.

La ganadora de la cuarta temporada del reality show de Univisión se sentó a hablar con Raúl González, y allí dijo que por ahora está dedicada en cuerpo y alma a su familia y a sus hijos y reveló que aunque este mes parecía marcar su retorno a la televisión, al final optó por decirle “no” a la oferta.

Ana Patricia insistió en que la principal razón para no querer volver a aceptar trabajos en televisión en esta etapa de su vida es porque desea usar su tiempo con total libertad y no quiere que nadie se lo maneje.





Play



Ana Patricia se sinceró sobre la propuesta de tener su propio programa de TV lejos de Univision | DA En una reveladora charla con Raúl González para Despierta América en Domingo, Ana Patricia contó que ha tenido propuestas para volver a la televisión con su propio programa y respondió si tiene planes de aceptar en algún momento. La exreina de Nuestra Belleza Latina abrió su corazón para hablar de sus miedos y todo lo… 2022-01-17T21:09:49Z

“Soy privilegiada porque no tengo más ataduras de tiempo que las de mis hijos”, dijo la exreina de belleza en Despierta América. “Mira, yo ya tenía propuestas para empezar el 3 de enero un programa mío, y no lo acepté, en otra cadena”.

Y sobre las especulaciones que han surgido acerca del verdadero motivo que Ana Patricia tuvo para decirle “adiós” a Univisión, ella insistió en que fue su familia.





Play



Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 DISCLAIMER: I do not claim to own any of the content in this video, property of the respective artists, editors and producers. 2010-05-25T04:07:01Z

“Yo no me fui de la televisión por buscar nuevos horizontes. Yo dije: ‘quiero dedicarme a mis hijos, hacer lo que quiera de mi tiempo con mis negocios’. No quiero estar atada”, comentó la preciosa mexicana.

Y cuando Raúl González le preguntó si se arrepentía de la decisión de irse de la pantalla chica, donde estuvo más de una década, tras ganar Nuestra Belleza Latina, la mexicana fue enfática en decir: “definitivamente no. Créeme, no tengo arrepentimientos”.





Play



El día que Ana Patricia Gámez logró ser reina de NBL 2010 con su papá a su lado | NBL El Reencuentro Con mucha emoción Alejandra Espinoza, Giselle Blondet, Greidys Gil y Carlitos Calderón, recordaron el día de la coronación de Ana Patricia y destacaron todos los obstáculos que ha tenido que superar en su carrera. A causa del reciente fallecimiento de su padre, la conductora no pudo asistir a la emisión, razón por la cual sus… 2020-07-15T17:00:08Z

Otra de las confesiones que Ana Patricia hizo fue sobre el tema económico, donde dijo abiertamente que la televisión no le da tanto dinero como su faceta de empresaria, entre ellos su negocio de ropa.

“¿Ganas más que en la televisión siendo empresaria?”, preguntó Raúl, a lo que la conductora dijo sin dudar, pero advirtiendo que se siente agradecida con la pantalla chica: “sí, obviamente. Gracias a la televisión estoy acá”.

Ana Patricia se coronó en el 2010 como Nuestra Belleza Latina, tras ganarle a la colombiana Carolina Ramírez, en un certamen donde el propio Osmel Sousa, presidente de la mesa de jurados, dijo públicamente no tener confianza en que la mexicana lograra hacer una carrera en televisión, debido a su timidez, pero con el tiempo la joven calló bocas.