¿Corona de NBL que dieron a Sirey Morán es falsa?: Esto dijeron 2 miembros del show

Desde el domingo pasado, cuando Sirey Morán hizo realidad su sueño de coronarse como Nuestra Belleza Latina, la celebración por la victoria de la preciosa hondureña se ha hecho interminable, y mientras los fans de la reina no paran de compartir en redes sociales imágenes de la joven con la corona sobre sus sienes, dos miembros del show aseguraon que la tiara que le dieron a la modelo, es falsa.

Así lo confesó Adal Ramones, quien compartió la mesa de jueces con Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Giselle Blondet, quien en una conversación con Migbelis Castellanos dejó ver que estaba tan agradado con la venezolana, que no quería que ella dejara su corona.

“Vamos a entregar una falsa. Migbelis y yo planeamos que se va a quedar con la verdadera y vamos a entregar una que compramos en una tienda”, dijo Adal, con mucha simpatía, en un video compartido por NBL, en medio de una charla que tenía tono de broma, pues la corona que recibió Sirey es definitivamente la real.

En la graciosa charla, que puedes ver el el clip de Instagram que compartimos aquí, se escucha a Migbelis Castellanos, quien tuvo la corona de Nuestra Belleza Latina durante tres años, siguiendo el juego de Adal.

“No me dijiste que esto era un secreto”, dijo la venezolana, a lo que el mexicano respondió: “bueno, que no salga esto… quítenlo”.

Sobre el fin de su reinado como la Nuestra Belleza Latina número 11, Migbelis dijo en el video tener una mezcal de emociones.

“Ya era justo y necesario que ya me quitaran esta corona, literal, para que podamos disfrutar de la nueva reina en el escenario. Estoy muy, muy feliz… todavía sentimental”, dijo la bella exreina. “Me dan ganas de llorar. Con esto me despido y les agradezco por seguir este proceso conmigo desde la primera gala… nos vamos a seguir divirtiendo juntos”.

Y es que para Sirey, más allá del valor material de la corona, el contrato y los premios que significan su triunfo como ganadora de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, lo que más cuenta, según ha dicho en repetidas ocasiones, es saber que le dio una alegría enorme a su país.





Sirey Moran y su testimonio de vida. Programa con Pineda Chacón por televicentro y TSi 2019-07-02T23:26:17Z

“Esta es la primera corona para Honduras, y la primera corona de Nuestra belleza Latina… nunca hemos tenido una Miss Universo, esto es histórico”, aseguró Sirey en el primer día como reina de Nuestra Belleza Latina. “Siempre lo he dicho que cuando un hondureño triunfa, triunfa todo Honduras”.





"Es como un sueño": Sirey Morán expresa su alegría por llevarse la corona de NBL para Honduras Rodeada de su papá y su mamá, la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, la primera de Honduras, dio sus primeras palabras tras ser coronada. Sirey contó a quién dedicó su triunfo en certamen, donde fue apoyada por un séquito de fans y por su familia. Suscríbete bit.ly/XLBK1r Síguenos Instagram: instagram.com/salypimientahd/ Facebook: facebook.com/salypimientaHD Twitter: twitter.com/salypimientaHD… 2021-11-22T05:46:49Z

“Estoy tan agradecida. Esto es un sueño”, agregó Sirey. “Todavía no me la creo. Estoy fascinada. Esta corona tiene un significado más, pues arriesgar el trabajo que tenía, dejar la universidad (fue lo que hizo) y me animé, lo hice y el sacrificio tuvo el producto que se esperaba (…) Así que estoy súper feliz, porque Nuestra Belleza Latina cumple los sueños”.