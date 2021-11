Mira la foto de Sirey Morán que sus fans se morían de ganas de ver: ¿Por qué?

Han pasado solo unas horas desde que Sirey Morán hizo realidad su sueño de coronarse como Nuestra Belleza Latina, y en medio de la celebración del triunfo de la preciosa hondureña, una foto en particular está siendo objeto de emociones y felicidad entre los fieles seguidores de la catracha.

Durante meses el batallón de fans de la reina de belleza, quienes estuvieron muy activos durante todo el reality de Univisión, e incluso desde que la joven inició su etapa preliminar en las audiciones, soñaban con ver a Sirey con la corona de Nuestra Belleza Latina. Se les hizo realidad y ese momento que anhelaban, fue captado en fotos, que están siendo motivo de orgullo, circulando por redes sociales.

Aunque el programa de Univisión ya terminó, los fans más fieles de la hondureña no paran de mirar la hermosa foto en la que Sirey luce su corona, pues tanto para ella como para ellos, es un testimonio de que los sueños sí se hacer realidad, cuando se trabaja con fuerza, dedicación, empeño y con mucho apoyo.

En las primeras imágenes de Sirey con su corona, captadas segundos después de que Alejandra Espinoza anunció que ella era la reina, y después de que Migbelis Castellanos le puso la hermosa tiara, se ve a la nueva Nuestra Belleza Latina emocionada y feliz con el sabor del deber cumplido.

Así lo confesó la propia reina, en una entrevista compartida por la cuenta de Instagram de Nuestra Belleza Latina, donde reveló que en su primer día como ganadora, ha estado tratando de agradecer el apoyo que miles de fans le dieron con sus votos.

“Este es un sueño cumplido, gracias a ustedes. Ya estoy en mi nueva casa. Se siente raro decirlo, pero ya estoy en Univisión”, mencionó Sirey en el video, en el que estuvo visitando las instalaciones del canal en Miami.

“No he dormido nada les voy a confesar, porque he estado tratando de contestar muchos mensajes en redes. He visto muchas celebraciones y también he visto mensajes de hondureños, en especial en San Pedro Sula”, comentó la Nuestra Belleza Latina.





Play



“El que persevera, alcanza”: Sirey Morán, la primera hondureña en ganar Nuestra Belleza Latina Con lágrimas en los ojos, Sirey Morán habló sobre cómo vivió la final de Nuestra Belleza Latina en donde se coronó como la nueva reina. Además, la hondureña abrió su corazón para revelar las carencias que hubo en su familia, cómo honra a sus padres con este triunfo y cómo la perseverancia y esfuerzo la… 2021-11-22T22:34:34Z

Y al hablar de la corona que ganó, y que sus fans atesoran como propia con las fotos de la joven, tras ganar, que muchos se imaginaron e incluso visualizaron con mucha fe y energía, la preciosa hundureña dijo estar todavía impactada con su nueva vida.

“Todavía no me la creo. Estoy fascinada. Esta corona tiene un significado más, pues arriesgar el trabajo que tenía, dejar la universidad (fue lo que hice) y me animé, lo hice y el sacrificio tuvo el producto que se esperaba”, mencionó la nueva NUestra Belleza Latina. “Así que estoy súper feliz, porque Nuestra Belleza Latina cumple los sueños, pero si no es por ustedes nada. Yo me esforzaba en los retos”.





Play



¡PRIMERAS DECLARACIONES! Sirey Morán habla a hondureños al coronarse reina de Nuestra Belleza Latina 2021-11-22T17:06:05Z

Dinos qué te parecen las fotos de Sirey Morán con la corona y cuéntanos si imaginaste ese momento tanto como ella.