Hospitalizan a Jomari Goyso: ¿Qué le pasó al juez de Nuestra Belleza Latina?

Jomari Goyso siempre ha sido muy sincero con sus fieles seguidores y este sábado sorprendió a sus más de 2 millones de fans en Instagram, tras compartir un mensaje en el que informó que está hospitalizado.

El juez de Nuestra Belleza Latina compartió una fotografía desde el hospital, en la que se observa sentado en una camilla, vestido con bata, gorro y zapatos clínicos y canalizado con una bolsa de suero.

Jomari prefirió no dar detalles de lo que lo llevó exactamente al hospital, pero a través de un comentario con el que acompañó su publicación, le dijo a sus fans que está en el centro médico realizándose un procedimiento que debió haberse hacho hace tiempo, pero que fue postergando, y se encomendó a Dios.

“SIEMPRE EN MANOS DE DIOS! y con fe de que él me lleva hacia los caminos correctos! Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y sobretodo inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy!”, dijo el español en su mensaje en Instagram, que fue elogiado con “likes” por más de 80 mil personas en las primeras horas.

Jomari se mostró reservado sobre el tipo de tratamiento médico que recibirá, pero pidió a sus fans que no se angustien, pues tiene plena confianza en los médicos que lo están tratando.





“Que nadie se preocupe! Estoy en las mejores mano! Y agradecido por las lecciones aprendidas, porque la vida la vivo cómo una escuela en la que Dios es el maestro y yo un eterno aprendiz , una escuela que deja cicatrices que me recuerdan grandes elecciones de vida! 🙏 #fe #enmanosdedios”, agregó Jomari en su mensaje.

Tras compartir la noticia, los fans del ibérico llenaron pronto la red social del fashionista, con todo tipo de mensajes de apoyo y muestras de cariño, y más de uno manifestó que lo pondrá en sus oraciones.

“Dios te acompañe y bendiga siempre🙏🏻”, “la mejor manera de amarte es ser respetuosos con tus desiciones”, “Dios contigo”, “DIOS Te Bendiga y Proteja Siempre Amén 🙏”, y “Con Dios todo saldrá bien 🙏❤️”, fueron algunos de los comentarios manifestados por los seguidores del juez del reality show de Univisión.





“Dios tendrá el bisturí en sus manos ese será su médico”, agrego otra fan del español, mientras que su amiga, la influencer Carolina Sandoval, se ofreció a cuidarlo en medio dle proceso de recuperación.

“Oye, te quiero chico. Acá estoy para cocinarte y atenderte si necesitas. #Cosasquesientecaro”, comentó la simpática venezolana.