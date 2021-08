Jomari Goyso revela qué tipo de reina está buscando en Nuestra Belleza Latina

La temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina está a solo unas semanas de comenzar, y mientras el regreso del famoso reality show calienta motores, uno de los jueces más representativos que ha pasado por el programa reveló datos que muestran un poco lo que será el certamen.

Y algo que vale la pena destacar es que el show de Univisión esta vez seguirá por la misma línea por la que se fue en su última edición, donde rompió con estereotipos que por 10 temporadas marcaron el norte del programa, donde las concursantes debían ser mujeres con figuras estilizadas y todas jóvenes.

Gomari Goyso, habló con sus seguidores, a través de un video colgado en la cuenta oficial del reality show en Instagram, y allí se sinceró sobre el tipo de mujer que como juez del programa estará buscando.

El experto fashionista y maquillador aseguró que ante todo lo que quiere encontrar en una futura reina de Nuestra Belleza Latina es que sea una mujer llamativa, que cause impacto, no por su físico sino por su actitud.

“Voy a ser juez de Nuestra Belleza Latina 2021, comenzamos en septiembre. Sé que hay muchas emociones, sé que hay muchas expectativas, y la pregunta número 1 que me hacen es qué es lo que tú quieres encontrar, y yo (respondo) que quiero sorprenderme. Yo quiero sorprenderme, quiero que llegue alguien y me sorprenda, porque creo que en el mundo del entretenimiento buscamos cosas nuevas, cosas que no te esperabas”, aseguró el presentador de televisión.

Y es que precisamente ese ha sido el sello que ha caracterizado a varias de las exganadoras de Nuestra Belleza Latina que más han triunfado en televisión tras su paso por el certamen de belleza, como Francisca Lachapel, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, que siguen brillando en la pantalla chica, no solo por su belleza sino ante todo por su actitud y personalidades únicas.

Jomari, quien compartirá la mesa de jueces al lado de la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, habló también acerca de lo que más le llama la atención del reality de Univisión, y dio una respuesta desde su corazón.

“Me gusta mucho ser parte del sueño de una chica. Me gusta estar en su camino, en el que alguien sueña que un día quería trabajar en televisión, en el mundo del entretenimiento, y gracias a Nuestra Belleza Latina entra a trabajar en el mundo del entretenimiento, y yo quiero ser una parte pequeña de esa historia”, comentó el juez del programa.

“Se les quiere y los espero pronto en NBL”, concluyó el español en su mensaje donde Univisión agregó: “YES! 👏 Felices y entusiasmados de volver a ver a @jomarigoyso como juez de #NuestraBellezaLatina. 💥😎💜 ¡Nos vemos en Septiembre! 👑”.