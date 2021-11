Jomari Goyso inconforme con evolución de semifinalistas de NBL: ¿Por qué?

Para nadie es un secreto que Jomari Goyso es considerado uno de los jueces más estrictos de Nuestra Belleza Latina, quien no tiene pelos en la lengua a la hora de dar sus opiniones sobre las concursantes del reality show de Univisión, que ya entró en su etapa semifinal.

Y con ese sello que lo caracteriza, el fashionista español no tuvo reparo en manifestar su inconformidad con el progreso que las participantes del programa de televisión han estado teniendo a lo largo del reality.

Jomari aseguró que a diferencia de años anteriores, en los que las chicas suelen entrar a la competencia y en cuestión de semanas se notan evidentes transformaciones y salen a flote sus mejores talentos, esta vez las cosas han ido a paso de tortuga.

Así lo manifestó el ibérico en este video que compartimos aquí, titulado “Los jueces sin filtro”, en el que los miembros del panel de jurados emitieron sus opiniones sobre las concursantes, y el experto maquillador fue el más mordaz.

“La evolución de las chicas en Nuestra Belleza Latina ha sido una evolución lenta. Sí ha habido, sí que desde el principio. Si ahora miras atrás y ves los primeros episodios, y las ves ahora, claro que ha habido, pero ha sido lenta”, comentó el jurado en una entrevista compartida en la cuenta oficial de Nuestra Belleza Latina en Instagram. “Otras veces hemos estado acostumbrados a que de repente sale algo que no conocías, un talento diferente, esta vez ha sido más gradual”.

La posición del experto es compartida por muchos seguidores del programa que han notado lo mismo, y quienes a esta altura del programa no solo no logran ver avances destacables en varias de las semifinalistas, sino que además aseguran que las participantes fuertes verdaderamente han sido eliminadas, como fue el caso de Clauvid Dály, el domingo pasado.

Antes de comenzar el programa, Jomari había hablado del tipo de reina que estaría buscando en la competencia actual, y ante todo había defendido que tenía que ser una mujer llamativa, que cauara impacto ante todo por su actitud.

“Sé que hay muchas emociones, sé que hay muchas expectativas, y la pregunta número 1 que me hacen es qué es lo que tú quieres encontrar, y yo (respondo) que quiero sorprenderme. Yo quiero sorprenderme, quiero que llegue alguien y me sorprenda, porque creo que en el mundo del entretenimiento buscamos cosas nuevas, cosas que no te esperabas”, aseguró el español en aquel entonces, por lo que seguramente pudiera estar algo decepcionado, ya que como él mismo confesó, ninguna de las chicas hasta ahora lo ha sorprendido como esperaba.