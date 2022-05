Raishmar Carrillo de Nuestra Belleza latina competirá en Miss Universe Puerto Rico

El año pasado, durante la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, Raishmar Carrillo, la preciosa puertorriqueña que encantó al público y a los jueces con su belleza y su histora de vida, se dio a conocer entre el público latino de Estados Unidos, y en varios países, y ahora la joven se prepara para emprender un nuevo reto: luchar por la corona de Miss Universe Puerto Rico.

La joven, quien escribió el libro “Relatos de una huérfana”, que está a poco de ser publicado, reveló en entrevista con Ahoramismo que fue seleccionada dentro del grupo de participantes de la próxima edición de Miss Universe Puerto Rico, donde se elegirá a la reina que representará a la isla en Miss Universo 2022.

Y la felicidad de Raishmar es doble, pues por un lado logró el aval para ser una de las participantes del certamen y por otro, celebra que la organización que maneja el concurso haya quitado requerimientos que evtaban que mujeres de baja estatura como ella pudieran aspirar a la corona.

“Pasé el proceso de audición con la organización de Miss Universo Puerto Rico, con Wapa TV. Fui una de las chicas escogidas y estoy muy contenta, porque este año ha sido un año diferente y especial. Ellos han dado un paso hacia la inclusión”, comentó la bella boricua.

“Ya quitaron el estándar de estatura, el estándar de peso, y vimos mucha variedad de chicas en estas audiciones, y hay chicas petit, como yo, algo que no se había visto antes en esta plataforma, porque había requisito de estatura y ya no lo hay”, mencionó la exconcursante de Nuestra Belleza Latina.

La puertorriqueña agregó que saberse dentro de un concurso que se ha sumado a cambios contra estereotipos, la llena de mucho orgullo, por el efecto que ello tendrá en millones de jóvenes en el mundo.

“Con esto Puerto Rico se está sumando ya al ambiente global de inclusión en certámenes de belleza, algo que me enorgullece es que estemos considerando y aceptando a mujeres de todo tipo de estatura y talla. Vamos a ver diversidad, y ya era hora de envíar el mensaje de que las mujeres no venimos solamente en una talla o un mismo modelo para ser perfectas y bellas”, dijo la reina de belleza.

Raishmar aseguró con mucha honestidad, que participar en Miss Universe Puerto Rico no era parte de su camino en este momento, pero aceptó el reto.

Play

70th MISS UNIVERSE PUERTO RICO Michelle Colón's BEST BITS! | Miss Universe Watch MISS UNIVERSE PUERTO RICO Michelle Colón's BEST BITS at the 70th Edition of the MISS UNIVERSE, LIVE from Eilat, Israel. Miss Universe 2021 was held on December 12, 2021 in Eilat, Israel. Andrea Meza of Mexico will crowned her successor at the end of the event. Learn more about the competition at missuniverse.com Stay… 2021-12-22T11:00:37Z

“Confieso que no era mi plan competir en Miss Universe Puerto Rico, porque no contaba con el requisito de estatura. Así que nunca lo consideré, más allá de una ilusión, y luego, después de Nuestra Belleza Latina, me enfoqué en terminar de escribir mi libro, que ahora está en la segunda fase de edición”, dijo la joven.

Play

Raishmar Carrillo reconoce que en NBL ha revivido sentimientos que la han puesto a la defensiva Alejandra Espinoza platicó con la puertorriqueña sobre los días complicados que ha vivido en la Mansión luego de que en la quinta gala ninguna de sus compañeras votara por ella para permanecer en la competencia. Además, Raishmar se refirió a los comentarios del público sobre que solo habla de su pasado para ser vista como… 2021-11-01T15:38:41Z

“Pero tan pronto quitan el requisito de estatura, en mis plataformas mis seguidores comenzaron a decirme que esto era perfecto para mí, y que lo tomara como una señal del Universo… no estaba en mis planes, pero creo que ha sido todo en el tiempo de Dios, y creo que el certamen va a ser lo que Dios quiera. Si es visibilizar a mi comunidad, como siempre lo hago, o si es visibilizar a Puerto Rico ante el Universo, para mí será un honor, pero ya voy con una actitud más madura. No de ganar o perder, sino de aprovechar la oportunidad”, concluyó Raishmar.

Play

El lado más coqueto y sensual de Raishmar Carrillo salió a flote con un reggaetón a lado de Marko La puertorriqueña aseguró que el baile no es uno de sus fuertes, pero al estar en la pista de MQB NBL sorprendió a todos con su coreografía del tema 'Problema' de Daddy Yankee. Su ejecución dejó una buena impresión en la juez Giselle Blondet, quien la felicitó por mostrarse enfocada en la competencia y por… 2021-11-08T16:52:10Z

Dinos qué piensas de que la bella boricua participe en Miss Universe Puerto Rico.