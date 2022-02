Raishmar Carrillo habla de la salud mental tras pasar por Nuestra Belleza Latina

La preciosa puertorriqueña Raishmar Carrillo se ganó el cariño de miles de televidentes tras su paso por la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, y aunque no consiguió ganar el reality show, logró dejar huella entre el público que la siguió noche a noche, y ahora quiere usar su voz y su fama para hablar de temas relevantes que afectan a las comunidades, y en especial ser una líder de las juventudes.

Así lo reveló la boricua, en entrevista con Ahoramismo, donde abordó de manera especial la problemática de salud mental, que se ha disparado de manera desproporcionada entre latinos y afroamericanos en Estados Unidos, después de la pandemia del COVID.

Raishmar lamentó el suicidio de la Miss USA, Cheslie Kryst, quien se quitó la vida, tras lanzarse desde el edificio donde vivía en Nueva York, y aseguró que hay que tener claro que cualquier persona puede enfrentar problemas de salud mental y es necesario buscar ayuda.

“Nos puede pasar a todos. La salud mental debe ser prioridad en la vida de todos. Yo ahora mismo, en el proceso de escribir el libro, he reconocido que se reviven muchos traumas, es inevitable, y lo mejor para mí fue buscar ayuda, buscar terapia y volver a retomar ese tratamiento terapeútico que me va a ayudar a mantenerme sana”, comentó la exreina de belleza. “Tomé ese paso, y no porque sea especial; todos podemos hacerlo y velar porque nuestras amistades y personas cercanas estén bien en su salud. Envíáles un mensaje, háblales, hazle una llamada, estar pendiente. No demos por sentado que porque se ven felices, es que están felices”.

La exconcursante del reality de Univisión confesó que ella misma tuvo que tomar terapia antes de ir a Nuestra Belleza Latina y cuando salió del concurso.

“Hay que buscar salud mental. Yo busqué terapia antes de ir a Nuestra Belleza Latina para saber y estar tranquila con mis emociones, con aquello a lo que me estaba enfrentando. Y en el proceso de salir de Nuestra Belleza Latina, por estar escribiendo el libro, estoy nuevamente en terapia”, dijo Raishmar. “Es necesario que cada uno ponga su salud mental como prioridad y no solamente cuando estemos en un momento de crisis, sino desde mucho antes, para evitar esos momentos de crisis, para que cuando vengan situaciones y conflictos que te den estres, puedas manejarlo mejor. No solo para trabajar el problema sino para prevenir la crisis”.

La joven, quien también compitió en Miss World Puerto Rico, actualmente está dedicada en cuerpo y alma a la conclusión de su libro “relatos de una huérfana”, con el que quiere que sus seguidores jóvenes conozcan más sobre lo que pasa alguien en hogares de crianza y que puedan tener un punto de referencia.

“Es mi autobiografía, contando mi experiencia en hogares de crianza. Así que he estado sumergida totalmente en la escritura del libro, que se llama ‘Relatos de una huérfana’, y en eso ando. Me falta un capítulo para terminar. Mi prioridad es crear conciencia y educar a la comunidad de jóvenes y niños y niñas que crecen siendo custodia del Departamento de la Familia, cómo es nuestro mundo y cuáles son las dificultades que tenemos y cómo la sociedad en general puede ayudarnos a salir hacia adelante”, aseguró la exreina.

“Y todo comienza desde la perspectiva que tienen hacia esa comunidad. Me gustaría ser un ejemplo para jóvenes que estén pasando aun por ese proceso, que puedan tener un libro que los guíe por esta experiencia difícil que yo ya la viví. Contar mi experiencia para que ellos tengan un punto de referencia”, agregó Raishmar.

Ingresa a este link para seguir a Raishmar Carrillo en Instagram.