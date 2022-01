Reinas de Nuestra Belleza Latina responden acusaciones de Sirey Morán: ¿Qué dijeron?

Hace unos días Sirey Morán, la actual Nuestra Belleza Latina, causó tremendo revuelo, luego de que en una charla con Jomari Goyso, asegurara que la mayoría de las concursantes que compitieron con ella en el show, no le dirigen la palabra. Incluso mencionó que fue objeto de feos desplantes por parte de varias competidoras durante la noche en que fue coronada.

La preciosa hondureña se sinceró sobre su relación con las otras concursantes de Nuestra Belleza Latina, luego de que el jurado del programa la cuestionara, pidiendo que dejara de mostrar que en el programa todas las chicas se amaban y adoraban, como incluso llegaron a decir públicamente.

“Eso de que juraban que se amaban, eso no se los cree nadie“, comentó el español, pidiendo a Sirey que dijera de frente quiénes del show realmente fueron sus amigas.

“No todas (son mis amigas). Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó”, advirtió la hondureña, mostrándose extrañada ante el comportamiento de sus compañeras de programa, quien de paso dijo que Fabién de la Concepción nunca la siguió en redes.

“Me llevaba súper bien con dos más y ellas cambiaron. El día que gané (solo me felicitaron) Génesis, Lupita y la otra fue Jackie, ah y Fabién, que me abrazó cuando gané”, agregó Sirey, mencionando que varias reinas del programa presuntamente se comportaron mal con su familia, lo que le dolió mucho. “Las demás fueron bien raras. Pasaron cosa feas. Llegaron con una bandera de Cuba grande, y se la pasaron por delante a mis papás”.





Nuestra Belleza Latina 2021 detrás de cámara Algunos momentos que pasan detrás de cámara en Nuestra Belleza Latina 2021 #NuestraBellezaLatina #NBL2021 #WowLaRevista 2021-10-31T23:45:01Z

Y cuando muchos pensaban que las cosas quedarían ahí, dos concursantes de la temporada 12 del programa de Univisión decidieron no quedarse calladas ante los comentarios de Sirey, y a través de un “live” en Instagram, este jueves en la noche, hablaron sobre las declaraciones de Sirey, y afirmaron que la hondureña está mintiendo.





Sin Rodeo Ep. 49 – La nueva reina de NBL le soltó varias bombas a Jomari Sirey Morán, la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, se desahogó con Jomari como nunca lo había hecho. La catracha rompió la maldición de todo un país y le dio varias exclusivas. Sigue a Sin Rodeo–completamente gratis–en Spotify: open.spotify.com/show/6nDjawpZM8CPIN82EX91eI?si=Sgs3OgUjTKy1ET94N-vV4w&dl_branch=1 O en tu app de podcasts favorita: pitaya.fm/sinrodeo/ Sigue a Pitaya Entertainment en redes sociales para… 2022-01-11T07:00:16Z

Melissa Alemán, quien fue la primera concursante en ser eliminada del reality y Yellus Ballestas, otra de las reinas queridas del programa, demintieron los comentarios de Sirey, e hicieron un llamado a que las reinas que pasaron por el programa digan cosas positivas y no caigan en ataques y polémicas negativas.

“Para mi es importante aclarar esto, que ya pasó, que no pasó como se dijo en ese podcast, porque así no pasó, porque yo estoy conciente de lo que pasó, y todas las que estábamos ahí y todas las personas saben que hubo fotos con las personas que llevaron banderas”, mencionó Yellus, negando que hayan maltratado a los padres de Sirey Morán, con gestos groseros o pasándole la bandera de Cuba por la cara, a manera de provocación.

La venezolana mostró incluso fotografías, en las que se aprecia a varias concursantes posando muy sonrientes y unidos al lado de los papás de Sirey Morán, contrario al rechazo que la hondureña dijo que su familia vivió en el set por parte de las participantes.





“El que persevera, alcanza”: Sirey Morán, la primera hondureña en ganar Nuestra Belleza Latina Con lágrimas en los ojos, Sirey Morán habló sobre cómo vivió la final de Nuestra Belleza Latina en donde se coronó como la nueva reina. Además, la hondureña abrió su corazón para revelar las carencias que hubo en su familia, cómo honra a sus padres con este triunfo y cómo la perseverancia y esfuerzo la… 2021-11-22T22:34:34Z

“Lo vi en un podcast (las declaraciones de Sirey), y no sé si es que me molesta, pero a veces las cosas positivas no venden tanto como las cosas que no son positivas. Escuché en un podcast que el día de la final, cada quien sabe quien dijo o lo que dijo, que no nos habíamos tomado fotos con los familiares de las participantes y yo no perdí la memoria. Ese día yo hice un gesto muy bonito. Todas nosotras… yo me acerqué a los familiares de las concursantes que estuvieron en la final y los saludé. Lo que a mí no me gusta, es que estas cosas no salgan, que nadie las diga, y no salgan en público”, agregó Yellus.





Yelus Ballestas – Audición completa en @Nuestra Belleza Latina 2021 2021-10-16T15:08:33Z

Melissa Alemán fue más dura en sus declaraciones y dijo que si habían optado por hablar tras el podcast de Sirey Morán con Jomari, no fue por aumentar la controversia sino porque era necesario que defendieran su nombre.

“Cuando alguien ataca tu carácter, cuando alguien dice cosas de ti negativas, cuando estás en casa, en tu propio mundo y no estás hablando ni bien ni mal de nadie, y que alguien venga y diga algo negativo de tu cáracter, eso te va a afectar, porque somos humanos. Nosotras sabemos lo que pasó realmente detrás de las cámaras y nadie puede hablar de que esto pasó o no cuando no estuvo ahí”, dijo la puertorriqueña, negando las afirmaciones de Sirey Morán.

“No es envidia, no es que somos serpiente o que por qué estamos hablando ahora, sino que nos tenemos que defender, porque cuando alguien habla negativo de ti, te duele (…) no entiendo por qué salió ese rumor, por qué crearon ese rumor de que tratamos a cierta gente mal”, dijo Melissa sobre las declaraciones, según ella, infundadas de Sirey Morán. “Eso dice mucho de la persona si sigue (hablando)…. eso era un trabajo y como todo trabajo, no tenemos que ser mejores amigas entre todas. Si uno quiere dentro del corazón formar una amistad con alguien, pues lo hace”.