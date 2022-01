Muerte de la Miss USA, Cheslie Kryst: ¿Qué se sabe sobre su suicidio?

Cheslie Kryst es la ex Miss USA que se suicidó tras saltar desde un edificio en la ciudad de Nueva York. Ella tenía 30 años.

El programa “ExtraTV”, donde trabajaba la exreina, confirmó su muerte, y escribió en Twitter: “Nuestros corazones están rotos. Cheslie no solo era una parte vital de nuestro programa, era una parte querida de nuestra familia ‘Extra’ y conmovió a todo el personal. Nuestro más sentido pésame para toda su familia y amigos”.

La Organización Miss América también tuiteó sobre la muerte de Kryst y escribió: “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Cheslie Kryst, Miss USA 2019. Cheslie fue un ejemplo increíble y un modelo a seguir para muchos. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y todos aquellos que la conocieron”.

En su página de LinkedIn, Kryst se describió a sí misma como “corresponsal y presentadora de televisión nominada al premio Emmy. Ex Miss USA y abogada litigante civil”. En su página de Instagram, se describía a sí misma como “Cheslie Kryst, JD, MBA” y escribió: “Dios primero”.





Cheslie Kryst Reel An Emmy award-nominated correspondent and tv host, Cheslie Kryst brings energy and enthusiasm to the screen that makes her entertaining no matter the topic or program. 2021-12-29T22:15:56Z

La exreina también tenía una página de YouTube que daba consejos de belleza y un “blog de glamour”, en el que daba consejos de estilo.

Esto es lo que necesita saber:

La familia de Kryst dice que ella era una “gran luz”

CNN informó que Kryst murió la mañana del domingo 30 de enero de 2022, “después de saltar de un edificio en Manhattan”.

Según The New York Post, Kryst saltó de un “edificio de apartamentos de gran altura en Midtown”. The Post informó que saltó de su “lujoso edificio Orion de 60 pisos en el 350 W. 42nd St. alrededor de las 7:15 a.m. del domingo por la mañana y fue encontrada muerta en la calle de abajo”.

The Post informó que la ex Miss USA vivía en el noveno piso del edificio y que estaba sola cuando “saltó de una terraza en el piso 29”. Dejó una nota que no indicaba por qué saltó, pero decía que quería dejarle todo a su madre, informó el Post.

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie”, dijo su familia en un comunicado obtenido por CNN. “Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Le importaba, amaba, reía y brillaba”.

La última publicación de Instagram de Kryst hace referencia a Descanso y paz

La última publicación de Instagram de Kryst, realizada solo unas horas antes de morir, dice: “Que este día te traiga descanso y paz ❤️”. Es una foto glamorosa de su rostro.

La gente ahora ha llenado el mensaje con tributos. “Nunca olvidaré conocerte y correr a casa para decirle a Gio que acababa de encontrarme con la luz más brillante. Recién comenzábamos nuestra amistad, pero te quedarás conmigo para siempre. Ya te extraño dulce amigo”, decía uno.

“Estoy incrédulo. Esto se siente como un mal sueño 😓 Fuiste amable, amigable, inteligente, elegante y mucho más. Cuando te conocí por primera vez en Nueva York, me sorprendió tu amabilidad y calidez. Fuiste una fuerza Cheslie y mi corazón se rompe al saber que te has ido tan pronto 💔 Que descanses en paz dulce ángel 🙏🏼 Te recordaremos siempre”, decía otro.

Kryst fue nombrada Miss USA en 2019 después de ser Miss Carolina del Norte





MUST HAVE Wash and Go Routine All the insight and secrets to my wash and go routine are in this video! I change the process up occasionally based on what my natural curls need, but this is the most recent routine I've filmed and I still use the same process today (recorded in January 2022). If you have curly hair, check… 2022-01-27T22:00:16Z

Kryst escribió que se desempeñó como “Miss North Carolina USA” desde 2019 hasta 2019.

“Viajé por Carolina del Norte para hablar sobre el empoderamiento de las mujeres, la moda en el lugar de trabajo y la importancia de la educación. Representé a Carolina del Norte en el concurso Miss USA 2019 y gané el título de Miss USA 2019 el 2 de mayo de 2019”, escribió.

Kryst también fue abogada asociada de Poyner Spruill LLP en Charlotte, Carolina del Norte, y gerente de proyectos para una firma de consultoría. También fue pasante de planificación de cartera para FCA Fiat Chrysler Automobiles. Se desempeñó como parlamentaria nacional para la Asociación Nacional de Estudiantes Negros de Derecho y como pasante para Chevrolet Volt Marketing. Fue pasante legal de la División de Asuntos Legislativos del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Carolina del Norte.

Kryst fue corresponsal de ExtraTV Entertainment News

Kryst escribió en LinkedIn que trabajó para ExtraTV Entertainment News como corresponsal desde 2019 hasta el presente, en la ciudad de Nueva York.

“Veo proyecciones de películas y asisto o miro programas de premios, lanzamientos de productos, audiencias judiciales y otros eventos para recopilar información en preparación para historias relacionadas con el entretenimiento. Hago entrevistas tanto de forma remota como en persona a través de alfombras rojas, viajes de prensa y similares, y me comunico con los productores para determinar las prioridades de las historias correspondientes”, explicó en LinkedIn.

También trabajó como “asesora de diversidad” para Poyner Spruill LLP desde noviembre de 2020 hasta octubre de 2021, y fue miembro de la junta asesora millennial del Harvey B. Gantt Center for Afro-American Arts.

La reina además estuvo como miembro de Class 40, Leadership Charlotte, descrito como: “Un programa para líderes emergentes y existentes en Charlotte. Su propósito: desarrollar y mejorar el liderazgo comunitario voluntario al brindar a un grupo diverso de líderes la oportunidad de aumentar su conocimiento comunitario, su red cívica y su servicio a la comunidad”.

Kryst además recibió muchos honores durante su paso por la facultad de derecho.

