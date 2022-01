La última foto de la Miss USA, Cheslie Kryst, antes de morir: ¿Suicidio o accidente?

Este domingo 30 de enero del 2022 los seguidores de los certámenes de belleza se enteraron de la triste noticia de la muerte de la Miss USA 2019, Cheslie Kryst, que al parecer, según informes recopilados por medios como el periódico NY Post, se habría suicidado tras saltar al vacío desde la terraza del edificio en el que vivía en Nueva York.

La exreina de belleza, quien además era abogada y conductora de televisión, murió a la edad de 30 años, tras caer del piso 60 del edificio, ubicado en el 350 W. de la calle 42, cerca de la populosa zona de Times Square, a eso de las 7:15 de la mañana.

Y precisamente una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, donde contaba con más de 200 mil seguidores, se convirtió no solamente en la última foto publicada antes de morir, sino que a muchos les sonó como el mensaje de despedida.

En la fotografía, que compartimos aquí, se aprecia a la exreina de belleza, posando con la mirada hacia el horizonte, y completamente maquillada, en una de sus instantáneas como modelo.

“Qué este día te traiga descanso y paz ❤️”, fue la frase con la que la ex Miss USA acompañó la fotografía.

Aunque hasta el momento la policía del NYPD no ha calificado la muerte de la joven como suicidio, las versiones dadas por varios medios y por fuentes extraoficiales es que la joven saltó al vacío.





Play



(HD) CHESLIE KRYST IN MISS UNIVERSE 2019 (SWIMSUIT/EVENING GOWN) 2020-01-12T04:06:35Z

Durante su vida pública, la preciosa Cheslie, quien compartió apartamento en Nueva York con la ex Miss Universo Zozibini Tunzi, durante la pandemia del COVID-19, no dio señales de tener problemas emocionales ni asuntos de salud mental, por lo que la noticia de un posible suicidio dejó a sus fans aun más perplejos.

“Devastados y con enorme tristeza, les comunicamos la muerte de nuestra querida Cheslie”, comentó la familia de la exreina a través de un comunicado. “Su luz iluminó a muchos con su fortaleza y su belleza. Se preocupó por los demás, amó, rió y brilló a través de su trabajo como abogada, luchando contra las injusticias sociales, como Miss USA y como conductora en EXTRA”.

La joven, originaria de Carolina del Norte, había logrado hacer una carrera en el mundo de la televisión, como conductora de programas como EXTRA y comentarista de Miss Universo.





Play



Newly Crowned Miss USA Cheslie Kryst Cheslie Kryst talks about being crowned Miss USA and what she plans to do now. 2019-05-06T17:12:43Z

Las redes se han llenado con todo tipo de mensajes de tristeza y dolor por la triste noticia.