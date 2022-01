Suicidio de la Miss USA Cheslie Kryst: Mira aquí su paso por Miss Universo [Videos]

Cheslie Kryst murió este 30 de enero del 2022, presuntamente tras suicidarse al saltar del piso 60 del edificio en el que vivía en la ciudad de Nueva York, y sus fieles seguidores recordaron aquellos días desde el 2019 en que se volvió famosa tras representar a su país en Miss Universo.

Con una personalidad arrolladora, y un estilo particular de cabellera rizada y cuerpo tonificado, la joven, nacida en Carolina del Norte e hija de una exreina, brilló por lo alto en Miss Universo.

Durante el certamen de belleza, que tuvo lugar en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde resultó ganadora la Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi, Cheslie fue pronto una de las archifavoritas, y con su gracia y elegancia pudo avanzar hasta el grupo de semifinalistas.





En su desfile en traje de baño, la Miss USA presumió de su hermosa figura, con mucho caracter, lo que le valió siempre muchos elogios, y más tarde se robó el show con su precioso traje de noche brillante con múltiples cristales y hombre descubierto, con el que se vio majestuosa.

Tras su paso por el certamen de belleza más famoso del mundo, la Miss USA regregó a Nueva York, donde compartió su departamento con la entonces Miss Universo, Zozibini Tunzi, en plena pandemia.

A pesar de la difícil situación y el encierro que obligó la cuarentena del COVID, la Miss USA hizo buena mancuerna con Miss Universo, y constantemente compartían todo tipo de videos en sus redes, motivando a sus seguidores.





Cuando entregó su corona, la exreina de inmediato comenzó su carrera de comunicadora en programas como EXTRA y fue llamada por Miss Universo para ser comentarista en vivo de la coronación de la mexicana Andrea Meza.

Las primeras investigaciones de la policía de la ciudad de Nueva York señalan que la ex Miss USA murió tras saltar del piso 60 del edificio 350 W. de la calle 42, donde tenía un departamento en el piso noveno, hacia las 7:15 de la mañana.





Antes de lanzarse al vacío, la Miss USA compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que está siendo materia de investigación, y que pareció ser la manera de despedirse de la exreina.

“Qué este día te traiga descanso y paz ❤️”, comentó la semifinalista de Miss Universo 2019.

“Devastados y con enorme tristeza, les comunicamos la muerte de nuestra querida Cheslie”, fue el mensaje compartido por los familiares de la comunicadora, al anunciar la triste noticia. “Su luz iluminó a muchos con su fortaleza y su belleza. Se preocupó por los demás, amó, rió y brilló a través de su trabajo como abogada, luchando contra las injusticias sociales, como Miss USA y como conductora en EXTRA”.