El video de Raishmar Carrillo llorando inconsolable que conmueve a fans: Mira

El domingo pasado para Raishmar Carrillo fue una gala de emociones muy fuertes en Nuestra Belleza Latina, pues a pesar de tener claro que la competencia entró en su momento más exigente, todavía guardaba las esperanzas de avanzar a la gran final, y la decisión de ser enviada a casa la dejó totalmente impactada.

La bella puertorriqueña resultó eliminada del reality show, en compañía de Jaky Magaña, quedando colgado su deseo de coronarse como Nuestra Belleza Latina, lo que le generó una enorme tristeza, que no pudo ocultar en su mensaje de despedida

El video, en el que se aprecia a la puertorriqueña, invadida por un llanto intenso, que está conmoviendo a los seguidores de la reina de belleza, la joven aprovechó para abrir su corazón ante los fans y dijo que aunque esté llorando, no hay solo dolor en su alma por la eliminación.

“Hola, Raishmar Carrillo por acá en el video de despedida. Además de las lágrimas, no se dejen engañar, mi gente, pues yo estoy agradecida de esta experiencia, estoy muy emocionada, porque yo soñé estar aquí, y Dios me puso aquí”, comentó entre lágrimas la bella joven. “Hay muchas cosas que yo le pedí a papá Dios, y no me las dio, pero esta me la concedió. Así que estoy agradecida de estar aquí, muy emocionada de lo que viene, porque tengo gente nueva, y por ahí voy a ver a Jaky… voy a ir a llorar un poquito contigo ahora”, agregó la exconcursante, haciendo referencia a su amiga también eliminada.

Y en medio de su tristeza y emoción, Raishmar agregó que pronto el dolor quedará de lado, y levantará el ánimo persiguiendo sus sueños.

“No va a pasar nada, porque nos vamos a levantar nuevamente. Sé que va a haber Raishmar para largo y Nuestra Belleza Latina es una plataforma, es un granito de arena dentro de un mar de oportunidades. Así que veremos entonces qué va a pasar. Yo agradecida con su apoyo, los veo pronto”, concluyó la candidata eliminada.

Los fans de la boricua no pudieron evitar manifestarle el apoyo a la reina y la animaron con elogios y frases bellas.

“Esta niña debería estar en la FINAL. De verdad ! 😓”, “Fuiste mucho con demasiado ❤️ tu historia nos conmovió muchísimo, el público no conectó tanto contigo por toda la polémica pero fuiste de las mejores” y “Eres grande hermosa!!! No es justo, tu merecías estar en esa final, puedes irte con la cabeza en alto que hiciste un estupendo trabajo ❤️👏”, fueron algunos de los mensajes para la bella joven.

