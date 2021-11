Génesis Suero hace una confesión sobre las semifinalistas de Nuestra Belleza Latina

El momento que todos los televidentes de Nuestra Belleza Latina han estado esperando desde que arrancó la temporada número 12 del reality en septiembre pasado, se está acercando, y las semifinalistas han empezado a soltar más la sopa sobre sus compañeras.

Y esta vez, la bella Génesis Suero, quien se ganó el pase a la semifinal del reality show de Univisión, tras ser salvada por los jueces por encima de su paisana Clauvid Dály, habló abiertamente sobre sus compañeras.

La reina dominicana, quien saltó a la fama tras representar a Nueva York en el concurso de Miss USA, agarró una por una a las seis semifinalistas de Nuestra Belleza Latina: Raishmar, Lupita, Sirey, Fabién y Jaky, y confesó lo que aprendió en el certamen de ellas.

Génesis se refirió a sus rivales, en un video compartido por Nuestra Belleza Latina en su cuenta de Instagram, que compartimos aquí, donde las chicas se sinceraron sobre sus compañeras. En el minuto 1:26 puedes escuchar hablando a la dominicana, quien lució preciosa con una camiseta en color fucsia, con su nombre.

A diferencia de las otras semifinalistas de Nuestra Belleza Latina, quienes enfocaron su respuesta por el lado más humano y personal de sus rivales, Genesis optó por destacar lo que aprendió de cada chica en asuntos prácticos, como deportes y cuidado personal.

“Hola familia, yo les voy a contar lo que yo he apredido de mis cinco compañeras. De Sirey, he aprendido de fútbol, nunca sabía nada de eso. Yo soy dominicana, nosotros somos peloteros”, comenzó diciendo la bella caribeña.

“De Jaky, he aprendido tips de actuación, de Lupita he aprendido de textiles y diseños, y a mí que me encanta la moda”, agregó la dominicana al referirse a sus otras dos compañeras con quienes este domingo próximo se estará disputando los cuatro cupos finales que el jurado anunciará para la gala en la que se coronará a la sucesora de Migbelis Castellanos.

Génesis concluyó su video revelando lo que más ha aprendido de la única cubana del grupo y la puertorriqueña, con quienes se une para representar al Caribe.

“De Fabi (Fabién) he aprendido cómo cuidarme el cabello más, y de Raishmar, ella es entrenadora personal, y me ha dado unos cuantos consejos de cómo cuidar mi cuerpo aquí en Nuestra Belleza Latina”, concluyó la semifinalista.

Aunque las respuestas de la reina de belleza fueron muy sinceras, hubo fans que se quedaron con las ganas de escuchar enseñanzas más profundas, como fue el caso de Sirey Morán, quien al responder el mismo cuestionamiento, mencionó la parte de la personalidad de sus rivales que le han dejado algún tipo de aprendizaje.

“De estas semifinalistas, de las cinco que están aquí, puedo mencionar a Jaky como una mujer muy inteligente y perseverante. A Fabién, la veo como una chica que me ha enseñado mucho lo que es la esencia del cubano, la fortaleza que tienen, a pesar de los percances, y las ganas de querer salir adelante”, dijo Sirey. “A Raishmar, la veo como una niña muy fuerte, Lupita es una persona muy amigable, muy energética y una buena amiga. Y la Pim Pum Pam (Génesis Suero), tiene un carácter fuerte, pero más que eso, ella arrasa con esa actitud espectacular que tiene y que nos llena de mucha alegría a todos, cada día”.

Dinos que te pareció la respuesta de Génesis.