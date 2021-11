¿Fabién de la Concepción ganó ya la corona de Nuestra Belleza Latina?: ¡Esto dijo!

Fabién de la Concepción conquistó uno de los cuatro pases para la gran final de Nuestra Belleza Latina, y desde ya suena como una de las grandes favoritas para alzarse con el triunfo.

Y aunque todavía falta una gala más para saber quién será la sucesora de Migbelis Castellanos, la bella cubana aseguró que ella ya se ganó la corona.

La rubia habló en un video compartido por la cuenta de Instagram de Nuestra Belleza Latina, y allí confesó que pase lo que pase, haber llegado hasta la noche final, así ocupe la última posición de la gala, ya es un tremendo triunfo y una corona para ella.

Fabién defendió que lo que más la hace sentir bien, es que nunca fue una mujer de máscaras, sino que se mostró tal y como es desde el principio hasta el final del show.

“Siempre me propuse desde un principio no intentar vender algo que no soy, y siempre he sido honesta con el público, porque he sido público. He dicho que voten por la que ustedes quieren ver en la televisión”, comentó la preciosa cubana. “Y aquí está la misma Fabién del día 1; un poquito más maquillada, mejorcita peinada, mejorcita sentada, pero la misma… gane o no, esto para mí es ya una corona”.

La finalista de Nuestra Belleza Latina agregó que haber podido avanzar hasta la gala final la llena de mucho orgullo, pues jamás se imaginó poder llegar tan lejos en el show.

“Llegar hasta aquí, no sabía que iba a llegar tan lejos, que iba a llegar a la final, y haber llegado hasta aquí, creo que es un honor gigantesco para mí”, recalcó Fabién, quien se comparó con un personaje de cuentos de hadas.

“Mi paso por Nuestra Belleza Latina ha sido de verdad como el cuento de la Cenicienta. Yo comencé sin tener experiencia en absolutamente nada. No sé si los jueces lo han notado, pero yo siento que he crecido como persona, que he crecido como profesional, y que en este mundo (del entretenimiento), tal vez pueda crecer y sostener una carrera”, agregó la joven.

Adal Ramones está encantado con la concursante y elogió sus cualidades histriónicas y cómicas.

“A Fabién la veo como una muy buena comediante. Tiene carisma, que si se fuera por ahí, podría estar en un programa de comedia”, dijo el juez del concurso.

Daniella Álvarez se sumó a los elogios, y dijo: “Fabién es única. Su carisma, ella con ser autentica, con ser tan espontánea, se roba el corazón de cualquiera”.

