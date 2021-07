¿Quién fue la finalista de Nuestra Belleza Latina que renunció al aire y se arrepintió?

Desde el 2007, cuando arrancó oficialmente el reality show Nuestra Belleza Latina, el programa de Univisión ha transmitido todo tipo de momentos, que han pasado a la historia, no solo relacionados con la competencia, y la vida de las cientos de consursantes, sino que también ha habido momentos que han dejado a los televidentes con la boca abierta.

Y más allá de las peleas y roces por asuntos de convivencia, que suelen presentarse en el certamen y los triunfos de las 11 reinas que se han alzado con la corona, uno de los recuerdos más grandes que ha dejado el show, tuvo que ver con la renuncia de una de las participantes más famosas, en plena emisión en vivo.

A pesar de contar con un amplio apoyo por parte del público, que muy seguramente la hubiese podido coronar durante su regreso a Nuestra Belleza Latina VIP en el 2016, la hondureña Nathalia Casco, dejó a todos de una sola pieza, cuando dijo al aire que se iba del certamen, a pesar de haber sido salvada de la eliminación.





Nathalia Casco renuncia a Nuestra Belleza Latina A pesar que miles de personas la apoyaron durante su paso por Nuestra Belleza Latina VIP, la hondureña, Nathalia Casco renunció esta noche a la competencia de Univisión atribuyendo su decisión al cansancio emocional que le deja la competencia. La catracha fue salvada por el público durante 10 veces que estuvo en zona de peligro… 2016-04-25T02:17:56Z

En el memorable momento, que se perpetuó en un video que sigue rodando en YouTube y en redes sociales, y que sigue siendo visto, a pesar de que ya han pasado 5 años, se observa cómo Nathalia Casco le comunica al entonces conductor del show, Javier Poza, que renuncia a la competencia.





Osmel aplaudió la decisión de Nathalia y Jacky rompió en llanto Los jueces apoyaron el valor de Nathalia Casco de renunciar a Nuestra Belleza Latina VIP. Jacqueline Bracamontes lloró de tanta emoción y Patricia Corcino está agradecida por esta oportunidad. SUSCRÍBETE A NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSuscribete Mira los mejores momentos de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Síguenos Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza No te pierdas Nuestra Belleza Latina todos los… 2016-04-25T03:06:36Z

“Me parece algo súper lindo, que la gente me siga apoyando, pero tengo algo que decir. También quiero decirle a la gente que me ha apoyado, que muchísimas gracias, que los amo, que gracias por ese apoyo incondicional, pero Patricia es una mujer, igual que yo madre, y me gustaría que ella tenga la oportunidad, y yo renuncio”, comentó Nathalia en medio de lágrimas, dejando a Javier Poza impresionado, quien volvió a preguntarle si estaba segura de su decisión.





Nathalia Casco explica por qué renunció NBL VIP La saliente participante habló sin pelos en la lengua de lo que la llevó a tomar la drástica decisión de abandonar la competencia. SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r Síguenos en Twitter: twitter.com/SalyPimientaHD Facebook: facebook.com/salypimientaHD Ve más de Sal y Pimienta por Univision bit.ly/1Rpb6G7 No te pierdas Sal y Pimienta todos los Sábados y Domingos 10PM/9C por Univision Visita… 2016-04-25T18:16:21Z

“Que yo renuncio, que le doy la oportunidad a ella (a Patricia) que continúe en la competencia”, aseveró la reina hondureña, haciendo que el público estallara en gritos pidiéndole que no lo hiciera. “Mi estado emocional es más importante, siento que no puedo más”, agregó.

La renuncia de Nathalia, algo inédito, y nunca más visto en el show, generó tanta sorpresa, que incluso las compañeras de la joven, entre ellas Clarissa Molina, quien al final se alzó con la victoria, Setareh Khatibi, Barabara Turbay, Catherine Castro y Josephine Ochoa se quedaran literalmente con la boca abierta.





Nathalia Casco revela lo arrepentida que está de haber renunciado a NBL VIP | NBL El Reencuentro Tras ver las imágenes de su paso por Nuestra Belleza VIP, sus peleas y el momento en que decidió renunciar a la competencia (pese a la preferencia del público), la hondureña abrió su corazón y por primera vez narró qué la llevó a hacerlo. Cuatro años después de ese momento, Nathalia asegura que pudo haber… 2020-07-27T20:30:01Z

Luego del revuelo ocasionado y cuando ya habían pasado un par de años de ese momento, en uno de los reencuentros de las reinas de Nuestra Belleza Latina que hizo Univisión, la hondureña confesó que se arrepiente hasta el día de hoy de haber salido así del programa.

Con mucha honestidad, y sin querer sonar presumida, la joven le dijo a Jomari Goyso y a Alejandra Espinoza, que aunque en ese momento estaba “cansada y triste” por sentirse rechazada y no querida por sus compañeras, siente que si no hubiese renunciado, ella hubera sido la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP y no Clarissa Molina.

Actualmente Nathalia es una reconocida influencer en redes sociales y modelo.

Si quieres seguir a Nathalia Casco en su Instagram, dale click aquí.