Nuestra Belleza Latina 2021: ¿Cuándo anunciarán las semifinalistas?

La duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina se encuentra en la fase final de la competencia. En tan solo tres galas conoceremos el nombre de la afortunada participante que se convertirá en la sucesora de Migbelis Castellanos, actual reina de NBL.

A través de su perfil oficial en Instagram, la producción de Nuestra Belleza Latina anunció que en la gala de este domingo 7 de noviembre conoceremos los nombres de las afortunadas participantes que oficialmente formarán parte de la semifinal de la temporada 2021 del reality show.

“Entramos a la recta final de #NuestraBellezaLatina. Este domingo conoceremos a las semifinalistas de la competencia”, escribió la producción de NBL en una publicación en la plataforma de Instagram.

La nueva temporada de Nuestra Belleza Latina se estrenó en la programación de todos los domingos de Univision durante el domingo 26 de septiembre.

Al igual que la decimoprimera temporada de NBL, la producción del reality show se encuentra en la búsqueda de una mujer que logre romper con los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad y a su vez, que sirva de inspiración para las miles de hispanas que hacen vida en los Estados Unidos.

Alejandra Espinoza, ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina es la conductora principal de la duodécima temporada. Mientras que personalidades como Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones y Giselle Blondet, integran el panel de jueces.

De un total de diez participantes oficiales, solo siete de ellas continúan en la competencia con el propósito de coronarse como Nuestra Belleza Latina 2021. Ellas son: Clauvid Dály, Sirey Morán, Génesis Suero, Raishmar Carrillo, Fabién Laurencio de la Concepción, Lupita Valero y Jaky Magaña.

Nuestra Belleza Latina 2021: ¿Cómo se sienten las participantes de estar en la recta final de la competencia?

En un emotivo y emocionante video en la plataforma de Instagram, las siete participantes de Nuestra Belleza Latina expresaron lo agradecidas que se sienten de poder formar parte de la recta final de la competencia durante la duodécima temporada del reality show.

CLAUVID DÁLY: “Lo que significa y lo que se siente estar en Nuestra Belleza Latina, específicamente en la recta final, yo diría que agradecimiento, agradecimiento al público por apoyarme y estar aquí”.

FABIÉN LAURENCIO DE LA CONCEPCIÓN: “Estoy muy orgullosa de representar a mi pueblo cubano y a todos los latinos que como yo, no tenían absolutamente nada de experiencia en esto. Me siento sumamente orgullosa del crecimiento que he tenido. Además de eso, siento mucha emoción”.

LUPITA VALERO: “Siento agradecimiento y bendición, creo que sin la bondad de Dios y sin la fe de las personas que han creído en mí no estaría aquí. Así que gracias a ustedes por vernos y por elegir compartir nuestro sueño, los queremos mucho”.

JAKY MAGAÑA: “Estoy muy bendecida porque hay muchas personas que quisieran estar en nuestro lugar y afortunadamente, nos tocó a las que estamos ahorita en esta casa y eso es una bendición muy grande”.

SIREY MORÁN: “Poder describir estar en estos momentos en la recta final de Nuestra Belleza Latina en una tan sola palabra para mí es ‘Gracias’. Estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que me están dando, a seguir pa’ lante. Arriba Honduras”.

GÉNESIS SUERO: “Poder describir para mí estar en la recta final de Nuestra Belleza Latina en una sola palabra es ‘Gratitud’. Es lo único que mi corazón siente en estos momentos de poder estar aquí y de que ustedes allá afuera me estén apoyando en este momento tan grandioso de mi vida. Vamos República Dominicana y Latinoamérica, los amo”.

RAISHMAR CARRILLO: “Estamos en la recta final de Nuestra Belleza Latina y si lo tuviera que describir en una sola palabra sería ‘Agradecimiento’. Agradecimiento por cada experiencia que me tocó vivir que me llevó aquí, agradecimiento por cada persona o por cada ángel que Dios envió para que me ayudara a construirme en este proceso, agradecimiento por cada fracaso que he tenido, porque si no lo hubiese tenido, no estuviese aquí, y agradecimiento a mi bello Puerto Rico, porque sé que me han dado mucho apoyo y en cada paso que yo doy en Nuestra Belleza Latina, lo doy con ustedes en mi peso, así que me sobra gratitud. Vamos para esa final de Nuestra Belleza Latina, un abrazo y bendiciones”.