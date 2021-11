NBL 2021: Sirey Morán se rompe en llanto por un trauma de la niñez

Sirey Morán fue una de las finalistas de Nuestra Belleza Latina 2021 que vivió un trampolín de emociones durante la quinta gala del reality show, transmitida por Univision durante el pasado domingo, 31 de octubre.

En una actividad en la “Mansión de la Belleza”, Morán al igual que el resto de sus compañeras de NBL 2021, leyeron por primera vez los comentarios de los televidentes sobre su desenvolvimiento dentro de la competencia.

En el comentario que hacia alusión a la hondureña, un usuario le aconsejaba que mejorara su desempeño frente a los jueces y en cada una de sus apariciones sobre el escenario del reality show de Univision.

“Te aconsejo que cuando estés ante los jueces que te están evaluando, te sueltes un poco. Cuando salgas, cómete esa pasarela”, escribió el seguidor de NBL en el comentario que fue leído por Sirey Morán.





Al ser cuestionada sobre si su timidez era una de las cosas que la desfavorecía en el reality show, Morán le contestó a Amara La Negra: “Yo siempre he luchado con Sirey, siempre crecí pensando que yo era fea, y cada día, yo lucho para que mi timidez y mis nervios no me controlen”.

Alejandra Espinoza, quien fue una de las estrellas invitadas durante la actividad de las finalistas en la Mansión de la Belleza, aseguró sentirse inspirada tras escuchar los testimonios de vida de cada una de ellas: “Yo creo que esta plática le ayudó a todas, me encanta escuchar las historias y me encanta saber que en esta vida hay guerreros en todos lados, y que Nuestra Belleza Latina es un concurso de guerreras”.

Las reacciones de los fanáticos en las plataformas digitales de Nuestra Belleza Latina no se hicieron esperar: “Eres bella, Sirey. Eres talentosa, profesional e inteligente, muy carismática. Ánimos mi hondureña”, “Solo espero que este concurso no sea arreglado como todos los años. Arriba Sirey”, “La gente siempre va a decir algo negativo, que si eres gorda o flaca, pelo liso o rizos, no tienen cosas positivas para aportar. Por eso hay que seguir adelante con lo que nos haga sentir bien”, “Para mí, Sirey es la mas preparada, es humilde bellísima. Lo malo es que al final las hondureñas nunca ganan, solo las usan de rating, porque ellos ya tienen a su favorita y ganadora, aunque no sea talentosa”.

Antes de audicionar para la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán fue electa como Miss Universo Honduras en el año 2016. Sin embargo, la hondureña fue destituida antes de su participación en el Miss Universo, esto debido a discrepancias con los directores de la franquicia del certamen de belleza en Honduras.

En la actualidad, Morán es conductora de televisión en un reconocido canal de televisión en Honduras. Pese a su gran deseo de convertirse en una influyente comentarista de deportes, la hondureña de 30 años dejó a un lado sus sueños en Honduras para poder participar en Nuestra Belleza Latina 2021.

De ganar la duodécima temporada del reality show de Univision, Sirey Morán se convertiría en la primera mujer hondureña en formar parte del selecto grupo de ganadoras en la producción televisiva que ha estado al aire desde el año 2007.