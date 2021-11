NBL 2021: Sirey Morán se reencuentra con su padre tras cuatro años sin verlo

La quinta gala de Nuestra Belleza Latina 2021, transmitida el pasado domingo 31 de octubre, estuvo cargada de emotivos reencuentros familiares para algunas de las finalistas. Por su parte, la hondureña Sirey Morán se reencontró con su padre, a quien tenía cuatro años sin verlo.

Como parte de la prueba de improvisación del “Reto de la Reina” de la quinta gala de NBL 2021, Morán tuvo que formar parte de una escena en la que simulaban el robo a una joyería, pero lo que la joven nunca se imaginó es que su padre interpretaría al dueño de la joyería, quien llevaba una capucha sobre su rostro durante los primeros segundos del reto

A medida que avanzaba la escena del robo a la joyería, los actores principales le quitaron la capucha al presunto dueño del establecimiento comercial. En ese momento, la modelo quedó sin palabras al percatarse que su progenitor estaba participando como actor invitado en el reto de la semana.

Ante los nervios y emoción por ver a su padre tras cuatro años sin encontrarse fisicamente, Sirey Morán no pudo contener las lágrimas en medio de su escena improvisada durante el “Reto de la Reina”.

“Me siento orgulloso de ti, Sirey. Lo vas a lograr, mamá. Yo te amo, perdóname si en algún momento te fallé como padre”, fueron las emotivas palabras del padre de Morán.





Gabriel Coronel, talento de NBL 2021, fue el actor invitado en el “Reto de la Reina” de Sirey Morán. Al momento de ser cuestionado sobre lo que opinaba sobre el reencuentro de la finalista con su progenitor, Coronel le dijo a Alejandra Espinoza: “Alejandra, todavía sigo con los ojos aguados. La energía que hubo aquí y la emoción que se vibró fue algo demasiado grande y puro, definitivamente uno de los momentos más especiales de mi carrera”.

Tras el reencuentro que se robó las lágrimas de los televidentes, Giselle Blondet le dedicó unas palabras a Morán: “Te enfrentaste a una de las cosas más difíciles a las que tenemos que enfrentarnos los actores, que es cuando nos sorprende algo que tiene que ver con nuestra emoción. En este caso, dentro de esa circunstancia, te compusiste y lo manejaste bastante bien, porque yo sé lo duro que es extrañar a alguien que es bien importante para uno”.

Por su parte, la hondureña le agradeció a la producción de Nuestra Belleza Latina por la grata sorpresa del reencuentro con su padre: “Estoy muy agradecida con todo lo que es Nuestra Belleza Latina, no me lo esperaba. Yo sé que siempre se han caracterizado por hacer cosas lindas, pero nunca me lo imaginé en un reto y yo siendo la ladrona, que el dueño de la joyería iba a ser mi papá”.

“En enero íbamos a cumplir cinco años de no vernos. Para mi verlo ahorita significa mucho, y también gracias papi por venir, porque sé que odias los aviones y eso es una pequeña prueba de lo que un padre puede hacer por un hijo”, concluyó Sirey Morán con lágrimas en los ojos al mostrarse gratamente agradecida por el reencuentro con su padre.