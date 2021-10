¿Sirey Morán ganará Nuestra Belleza Latina 2021?

Sirey Morán es una de las grandes favoritas para coronarse como Nuestra Belleza Latina 2021.

La participante hondureña no ha estado exenta de las críticas de los televidentes, quienes aseguran que cuenta con muchos beneficios que juegan a su favor para convertirse en la sucesora de Migbelis Castellanos, actual reina de NBL.

Antes de participar en el reality show de Univision, Morán estuvo trabajando como presentadora de noticias en una cadena televisiva de Honduras, una experiencia laboral que le permitió desenvolverse con plena confianza durante los primeros retos artísticos en la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

En cuanto a su experiencia en certámenes de belleza, Sirey Morán fue electa como Miss Universo Honduras en el año 2016. Sin embargo, ella fue destituida a los pocos meses de ser coronada por un desacuerdo laboral con uno de los directores de la Organización Miss Universo Honduras.

El encanto, carisma y profesionalismo de Morán ha logrado cautivar a los televidentes de Nuestra Belleza Latina, mientras que otros han optado por no brindarle su apoyo a la participante hondureña ya que consideran que deja en desventaja al resto de participantes, quienes no contaban con ningún tipo de experiencia laboral en medios de comunicación.

Las televidentes de NBL reaccionan a la posibilidad de que Sirey Morán gane la nueva temporada del reality show

Las reacciones de los televidentes en contra de Sirey Morán por sus ventajas para convertirse en la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2021 no se hicieron esperar en nuestro Fan Page en Facebook.

“No creo que tenga la corona, el hecho de que su trabajo sea en televisión no significa que ya tiene todo ganado. Hay otras chicas sin experiencia en televisión y demuestran mucho talento”, puntualizó Byvy Chávez.

“No la tiene ganada, ni tanta experiencia, ni tan profesional, porque en su primer reto no pudo decir el nombre de los gansos, les llamó animalitos, un niño de 3 años sabe lo que es un ganso, y sin experiencia”, escribió Juana Alfonso.

“Univision da el trato que cada una merece, y malo sería que no fuera la mejor dado que es la única de todas que ha trabajado en reportajes de televisión”, afirmó Dominga Castillo.

“Ella podrá estar muy preparada como conductora, pero Nuestra Belleza Latina no es. Su cara no es nada bonita y le falta carisma”, manifestó Yenny Fernández para criticar la apariencia física de la participante hondureña.

“Ella tiene todas las experiencias que no tienen las demás, no es lo mismo”, aseveró Iris Hernández para dejar entredicho las desventajas del resto de candidatas con Sirey Morán.

Surgieron reacciones a favor de Sirey Morán

No todo fueron comentarios negativos en contra de Morán. Varios usuarios en línea salieron en defensa de la participante de origen hondureño.

“Ella tiene todo para ganar, ojalá le cumplan ese sueño”, escribió Maribel Avila.

“Es la más bonita y talentosa de todas”, mencionó Alondra L Sánchez.

“Es muy talentosa, creo que más que la belleza, es tener talento”, destacó Martha Portillo.

“Vamos Honduras, a darle con todo. No hay pueblo más macho que el pueblo catracho”, puntualizó Maryory Hernández Barahona.

Los jueces le exigirán más a la participante hondureña





En la tercera gala de Nuestra Belleza Latina 2021, Jomari Goyso afirmó que le exigirá mucho más a Sirey Morán por ser la candidata con la mayor ventaja por su experiencia en televisión.

“Yo creo que te voy a exigir un poco más, porque diste un poco más. Me encantaría que te quites un poco el robot, no se asusten, no sean tan robóticas. Vean y reaccionen, y lo que reaccionen, cuéntenmelo. Te estoy dando esta crítica porque creo que hay que crecer”, afirmó Goyso al referirse a la prueba de talento de Morán que consistía en presentar un reportaje sobre un incendio residencial.