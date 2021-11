¿Quién fue la tercera finalista eliminada en Nuestra Belleza Latina 2021?

En la quinta gala de Nuestra Belleza Latina 2021, la influencer Mía Dio se despidió de la competencia al convertirse en la tercera finalista eliminada por decisión unánime de los miembros del jurado.

El jurado, integrado por Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones y Giselle Blondet, concluyeron que Dio debía salir de la competencia por estar constantemente dentro de un personaje, lo que no permitió que los televidentes conocieran su verdadera esencia.

Pese a su poco dominio del español, el panel de jueces y Alejandra Espinoza manifestaron que la cubano-argentina cuenta con un indiscutible talento para triunfar en la industria del entretenimiento, por lo que le desearon que Nuestra Belleza Latina sea tan sólo el inicio de los grandes éxitos que puede tener en su carrera artística.

La mexicana Jaky Magaña una vez más fue salvada por los jueces, quienes consideran que es una finalista con grandes cualidades para incursionar en la programación de Univision. Sin embargo, los jueces también le pidieron a la finalista que explote su potencial artístico para poder conectar con la audiencia y que de esta manera, voten a favor de ella para que no vuelva a estar en peligro de eliminación.

Antes de despedirse del escenario de NBL 2021, Mia Dio enfatizó que en caso de no haber sido eliminada, le hubiese cedido su lugar en la competencia a Jaky Magaña.

Con lágrimas en los ojos, Dio aseguró que Magaña fue una de sus más grandes amigas y compañeras dentro de la competencia de Nuestra Belleza Latina.

La cubano-argentina reiteró que siempre ha tenido una vida llena de lujos, amores y mascotas, pero que nunca había tenido la oportunidad de entablar una relación de amistad tan verdadera como la que sostuvo con Jaky Magaña, a quien le agradeció haberle enseñado varias costumbres de la cultura mexicana.

A través de la cuenta oficial en Instagram de Nuestra Belleza Latina, Mia Dio envió un mensaje de despedida a todas las personas que la apoyaron durante su paso por la duodécima temporada del reality show: “Ya me tengo que ir a la casa, desafortunadamente. Pero una cosa que yo me llevo de esta competencia es una amistad espectacular con Jaky, también con Génesis y con Fabién, con muchas…”.

Dio continuó mencionando: “Otra cosa que me llevo es la experiencia. Cuando yo entré a esta competencia, yo pensé que tenía una confianza espectacular, pero no. Cuando yo vi cómo caminaba en pasarela, yo me empecé a cuestionar todo, pero creo que esta competencia me va a ayudar a sentirme más orgullosa de mí como mujer”.

“Yo tengo un mensaje para todas las que viven en la mansión: Sigan luchando por sus sueños, pero es importante también saber que no se pueden hacer enemigas. Tenemos que ser amigas siempre. Yo ya trabajo en el mundo del entretenimiento, pero siempre me sentí sola. Por personas como Jaky, yo me sentí apoyada por primera vez en mi vida y eso es muy bonito. Al público, gracias por sus mensajes cariñosos. No me voy a dar por vencida, Nuestra Belleza Latina me abrió la puerta al mercado latino y yo sí quiero ser actriz. Espero que me puedan ver en una novela en el futuro”, reiteró la joven de 20 años.