Mela La Melaza se coló en la casa de Francisca: ¿Qué sucedió?

Mela La Melaza, uno de los personajes más queridos en la televisión de habla hispana, logró colarse en la casa de la afamada presentadora dominicana Francisca Méndez, conocida artísticamente como Francisca Lachapel.

En una reciente publicación en la plataforma de Instagram, Francisca aseguró que Mela La Melaza se había colado en su residencia con la intención de convertirse en la niñera de su primogénito Gennaro Zampogna.

“@melamelazaoficial a fuerza me quiere cuidar a @gennarozampogna. Aunque debo admitir que la reacción de @gennarozampogna al conocer a Mela me sorprendió. ¿Será que la contratamos como niñera?, ¿Ustedes qué dicen?”, escribió la estrella dominicana en su publicación en la red social.

En las imágenes del video, la divertida Mela La Melaza aparece cargando al tierno e inocente Gennaro mientras le dice cada una de las actividades que van a realizar cuando ella sea su niñera.

“Este es el próximo Daddy Yankee”, puntualizó Mela en un fragmento del video para hacer alusión al potencial artístico de Gennaro, el primogénito de Francisca y Francesco Zampogna.

El divertido video contó con más de 500 mil reproducciones y alrededor de 8 mil comentarios por parte de fanáticos y colegas de Francisca, quienes quedaron encantados con la reacción de Gennaro ante la personalidad de Mela La Melaza.

“El mejor video de la semana”, “Qué belleza. Ellos conocen, huelen y encuentran a mamá aunque esté disfrazada, de espaldas y hasta escondida. Lo máximo esa conexión”, “Ay no. Me muero. Qué diversión son ustedes dos. No cabe duda que el amor no se puede ocultar”, “El sabe que es su mami. Muero de amor”, fueron algunas de las reacciones en la red social de Instagram.

Mela La Melaza es un personaje que fue creado y exhibido por Francisca Lachapel durante su audición para la novena temporada de Nuestra Belleza Latina.

Encarnada por Lachapel, Mela es una ocurrente mujer de orígenes humildes que no tiene ningún tipo de temor por mostrarse tal y como es.

En la actualidad, Mela realiza apariciones especiales en ediciones especiales del show “Despierta América” de Univision. Desde estrellas de Hollywood a grandes personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana han quedado encantados ante las graciosas experiencias que han vivido con este personaje.

Una de las más recientes apariciones públicas de Mela La Melaza fue en la tercera gala de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina. Durante la transmisión del reality show, el afamado personaje estuvo acompañando a cada una de las finalistas durante sus retos actorales que también contaron con la participación de los actores Marlene Favela y Pedro Moreno.

En una aparición especial en el show “Los lengüilargos” de Univision en el año 2015, Francisca le agradeció a la ocurrente Mela La Melaza por formar parte de su indiscutible triunfo en la novena temporada de Nuestra Belleza Latina.

“Yo voy a decir algo muy serio en realidad… Mela existe, Mela es real. Mela es una señora que yo imité en el concurso y me valió la corona. Gané la corona gracias a ella y el mérito es de ella. Mela, por favor… Si tu estás escuchando este mensaje, en donde quiera que estés, comunícate con Despierta América, ellos te quieren recibir como tu te lo mereces”, afirmó Francisca en modo de broma al afirmar que Mela la ayudó a coronarse como la primera reina dominicana en la historia de NBL.