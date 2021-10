Melissa Alemán fue eliminada de Nuestra Belleza Latina 2021

En la tercera gala de Nuestra Belleza Latina 2021, la puertorriqueña Melissa Alemán se despidió de la competencia al convertirse en la primera finalista eliminada.

El panel de jueces, integrado por Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones y Giselle Blondet, tomaron la decisión de eliminar a Alemán de la competencia tras considerar que quedaba en desventaja con Jaky Magaña, la otra participante en peligro de eliminación.

Con un electrizante vestido rojo y con la alegre personalidad que la caracteriza, la joven boricua desfiló por última vez sobre el escenario de NBL para despedirse de los televidentes de Univision.

“Lo que me llevo de Nuestra Belleza Latina son dos grandes amigas, que se llaman Mia Dio y Jaky Magaña, la que no engaña. Las quiero mucho chicas, miles de besos. Las seguiré apoyando desde la casa con mis dos perritos, pero nos vemos en Miami en seis semanas”, afirmó Melissa Alemán en un video de despedida que fue publicado en el Instagram de Nuestra Belleza Latina.

Al ser cuestionada sobre si le enviaría un mensaje de despedida al resto de finalistas de NBL 2021, Alemán expresó: “Bye Jaky y Mia, pero a Fabién también que me apoyó y a Raishmar, las quiero mucho. Raishmar, no te rindas. No importa lo que digan de ti, sigue adelante. Fabién, te quiero”.

Los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar en la red social de Instagram: “Que bueno que se fue, no tenía nada bueno”, “Debio haberse ido hace mucho, ella ni brilla como las otras. Dentro del grupo está pérdida. Ni fu ni fa. Debió entrar Alejandra Argudo y no ella”, “Ella desde que se presentó su cara me demostró envidia, como que: ‘Aquí no más mis chicharrones truenan’. Yo no estaba equivocada, por algo la sacaron”, “Que bueno que se fue, por chismosa”, “Eso te pasa por andar tirando odio a las demás”.

Melissa Alemán le agradeció a los televidentes que la apoyaron

En medio de la ola de críticas que recibió por su eliminación en Nuestra Belleza Latina 2021, Melissa Alemán se expresó a través de una reciente publicación en Instagram para agradecerle a cada uno de los televidentes que la estuvieron apoyando durante su participación en la competencia.

“Gracias a todos por el amor y apoyo durante la competencia. A todos los que me quieren y a los que no, gracias. Sigo aquí representando a mis hermanos del ejército de los Estados Unidos y a todas esas personas de la comunidad LGBTQ. Mi mensaje es más grande que la corona, we are all humans. Recuerden eso. Besos y hasta muy pronto mi gente bella”, manifestó la joven de origen puertorriqueño.

Alemán fue la primera participante en la historia de Nuestra Belleza Latina en ser abiertamente homosexual, lo que le permitió representar a la Comunidad LGBTQ en una de las producciones televisivas más vistas en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos.

En la actualidad, la ex participante de NBL reside en el estado de Nueva Jersey.