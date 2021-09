Melissa Alemán de Nuestra Belleza Latina 2021: Lo que tienes que saber

Melissa Alemán es una de las pre-seleccionadas de Nuestra Belleza Latina 2021.

Durante su audición para la duodécima temporada del reality show, la puertorriqueña presentó un segmento de noticias de espectáculos en donde simulaba ser una presentadora de Univision.

Tras su audición en Nuestra Belleza Latina, la jueza Daniella Álvarez aplaudió el talento de Alemán como conductora de un show de entretenimiento. Por su parte, Adal Ramones le pidió más espontaneidad y naturalidad a la participante para las próximas pruebas dentro de la competencia.





Play



Melissa Alemán, veterana militar y miembro de la comunidad gay, busca la aceptación de su papá La puertorriqueña de 31 años fue durante ocho años parte del ejército estadounidense y con esa experiencia, y como integrante de la comunidad LGBT, ella quiere marcar un precedente en Nuestra Belleza Latina. Además, Melissa Alemán confesó que su padre no la acepta por ser homosexual. #NBL2021 #NuestraBellezaLatina SUSCRÍBETE: bit.ly/ Visita el sitio oficial: nuestrabellezalatina.com… 2021-09-27T04:21:49Z

Durante la audición presencial, los jueces de la producción de Univision le brindaron un voto de confianza a Melissa Alemán para que continúe en la siguiente fase de la competencia.

“Hermosa, creo que sí hay madera, pero imprímele algo más natural. Te quedes o no te quedes, sé más natural”, afirmó Adal Ramones sobre el talento de Alemán.

¿Quién es Melissa Alemán?

Melissa Alemán, puertorriqueña de 31 años de edad, sirvió para el ejército de los Estados Unidos durante 8 años y actualmente se encuentra radicada en el estado de Nueva Jersey.

Alemán sueña con convertirse en la primera reina de Nuestra Belleza Latina abiertamente homosexual, tal y como lo dio a conocer en su audición en la primera gala de la competencia televisiva de Univision.

Su familia no acepta su orientación sexual

Melissa Alemán logró conmover a los jueces del reality show al dar a conocer que su familia no acepta que sea lesbiana.

La participante enfatizó que el amor de sus padres sigue estando presente en todo momento, pero que ha sentido la indiferencia de sus progenitores ante sus preferencias sexuales.

“Es difícil ser lesbiana en la comunidad hispana, es muy difícil. Mi familia me quiere y me adora, ¿quién no quiere a sus hijos? Pero ellos no me aceptan. Yo creo que eso duele, estoy aquí porque quiero que esa conversación se hable, que los padres hablen con sus niños, que se acepten y se quieran”, afirmó la puertorriqueña frente a los cuatro jueces de Nuestra Belleza Latina 2021.

Se siente orgullosa de haber servido para el ejército estadounidense

En una emotiva y sincera publicación en su perfil en Instagram, Melissa Alemán aseguró sentirse orgullosa de los años que estuvo sirviendo para el ejército de los Estados Unidos.

Alemán también admitió que no siempre siguió las normas como veterana del ejército, un comportamiento que en varias ocasiones le acarreó más de una amonestación con sus superiores.

“Parece que siempre me metí en algún tipo de problema mientras estaba adentro. Era ruidosa (todavía lo soy), y no siempre seguí las reglas. Era un poco rebelde, pero no lo cambiaría por nada. Me transformó en la mujer que soy hoy día. Aprendí, he crecido y ahora soy una orgullosa veterana del ejército de los Estados Unidos”, escribió la puertorriqueña en una publicación que realizó en el año 2019 en su perfil en la red social de Instagram.

Siente un profundo amor por las mascotas

En la biografía de su perfil en Instagram, Melissa Alemán dio a conocer con mucho orgullo que es madre de dos cachorros, quienes llevan por nombre Bella y Kruze.

“Feliz octavo cumpleaños para mi dulce ángel, mi amor Bella. ¡Realmente traes tanta alegría a mi vida!, ¡Te deseo muchos más años con mami!”, escribió Alemán en el año 2018 en una fotografía que subió a su cuenta oficial en Instagram.