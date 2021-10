NBL 2021: Pedro Moreno y Yelus Ballestas se besaron apasionadamente [VIDEO]

Yelus Ballestas fue la única finalista de Nuestra Belleza Latina 2021 que logró besar apasionadamente al actor Pedro Moreno. Sin embargo, todo se trataba de un reto actoral dentro del reality show.

En la transmisión de NBL 2021 del pasado domingo 17 de octubre, Moreno estuvo acompañando a Mela La Melaza (Francisca) y Marlene Favela como invitados especiales durante “El Reto de la Reina”, que consistía en recrear escenas de telenovelas para probar la capacidad actoral de cada una de las finalistas de la competencia.

Durante el último capítulo de la telenovela ficticia “La Despeinada”, Yelus Ballestas interpretó a María Yelus, una sensual psicóloga que recurrió a sus atributos físicos para seducir a Juan Ernesto (Pedro Moreno), quien tenía dificultades para encontrar a la mujer idónea para contraer matrimonio.

“Definitivamente, tu problema es que te subestimas. Estás muy seguro de ti mismo. Si sigues así estarás condenado a vivir solo, pero no te preocupes porque yo tengo la solución”, afirmó la psicóloga María Yelus antes de seducir a Juan Ernesto con un ardiente baile.

En medio de su seducción, Yelus terminó besando apasionadamente al arrogante Juan Ernesto. Sin embargo, la pareja fue rápidamente interrumpida por la intrigante ama de llaves (Mela La Melaza) y por Leticia, la materialista hermana de Juan.

Lo que muchos pensaron que terminaría siendo el comienzo de una historia de amor entre la psicóloga María Yelus y Juan Ernesto, terminó tomando un giro inesperado después de que el adinerado hombre le confesó a Mela La Melaza que estaba realmente enamorado de ella, una noticia que dejó atónita a Doña Leticia (Marlene Favela).

“La Despeinada” fue una parodia de Nuestra Belleza Latina que estaba inspirada en la telenovela “La Desalmada”, proyecto estelar de Univision que es protagonizado por los actores José Ron y Livia Brito.

Marlene Favela una de las actrices principales del elenco de “La Desalmada”, acompañó a las nueve finalistas en sus escenas de telenovelas. Asimismo, la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos fue la mentora de las jóvenes en su preparación que duró una semana de duración.

El reportero de NBL, Gabriel Coronel, tuvo una breve participación en cada una de las escenas de los retos actorales de las nueve finalistas.

Yelus Ballestas logró la aprobación de los miembros del jurado por su actuación

Tras finalizar su reto de actuación, Yelus Ballestas fue minuciosamente evaluada por los miembros del jurado de Nuestra Belleza Latina 2021, integrado por Giselle Blondet, Adal Ramones, Daniella Álvarez y Jomari Goyso.

La presidenta del jurado del reality show, Blondet, quedó gratamente sorprendida por el potencial actoral de Ballestas, al punto que le preguntó a la participante venezolana si anteriormente había tomado clases de actuación.

“Yo quiero decirte que me gustó mucho, la verdad que sí. Me gustó tu dicción, tu seguridad y me gustó muchísimo como te manejaste con tus matices. Te vi muy cómoda en la parte del romance o del beso, te vi tranquila, no estabas nerviosa. Me gustó, la verdad que sí”, afirmó Giselle Blondet al referirse a la presentación de Yelus Ballestas.