NBL 2021: Génesis Suero vs. Yelus Ballestas: ¿Por qué pelearon? [VIDEO]

Génesis Suero y Yelus Ballestas, dos de las nueve finalistas de Nuestra Belleza Latina 2021, se encuentran inmersas en una gran polémica por un comentario que desató la indignación de los televidentes.

En medio de un reto de resistencia física, Ballestas optó por llamar “Geneso” a Suero, esto para hacer referencia a su tono de voz gruesa.

Tras darse a conocer las imágenes del impase, la participante de origen venezolano se disculpó con su compañera de origen dominicano.

“Me parece muy mal lo que yo hice, pero no sé si ven mi risa allí, esa no es una risa de maldad. Está muy mal lo que te dije, te pedí disculpas y me dijiste que no importaba, que a eso no le habías parado; pero me parece peor que esperes que lleguen las cámaras para hacer eso”, afirmó Yelus Ballestas para hacer referencia al supuesto drama que armó Génesis Suero frente a las cámaras del reality show.

Ballestas continuó mencionando: “De todas maneras, te vuelvo a pedir disculpas. No vuelve a pasar, ni contigo ni con nadie. Solo las personas que me conocen saben que puedo hacer ese tipo de bromas con las personas”.





Play



¡Hay bronca!: Génesis y Yelus se enfrentan luego de que esta última le dijera “Geneso” Génesis Suero señaló que siempre ha sido víctima de ataques y críticas por su tono de voz y esta situación se ha presentado también en NBL, pues Yelus Ballestas le dijo "Geneso". A la venezolana no le pareció que la dominicana sacara ese tema a colación, pues ya le había ofrecido disculpas, y ambas se… 2021-10-18T13:43:14Z

Antes las declaraciones de la venezolana, Suero refutó: “Yo respeto su punto de vista de que ella piense que eso fue cuando aparecieron las cámaras y como ofreció una disculpa, yo de corazón sano ese dolor(…) Se pidió perdón y se limpiaron las aguas. En mi parte, yo tengo paz y se acabó”.

“Me sorprendí cuando me llamaron ‘Geneso’. Pero ya se acabó. Ping pung pang”, puntualizó la participante dominicana para dar por concluida la polémica con Yelus Ballestas.

Las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar en la plataforma de Youtube: “Pedir disculpa no borra tus malas acciones, toda acción tiene una reacción, si la tal Yelus tuvo el valor para burlarse de Génesis en público, pues que tenga el valor para afrontar las consecuencias en público, así de simple. Que chula ella quería humillar a Génesis y que no la expongan”, “Eso es típico de las Venezuela, humillar a los demás”, “Le dan mucha importancia a dos mujeres peleoneras y mal educadas. Este programa sin Osmel Sousa perdió mucho glamour e impacto”.

Yelus Ballestas se mostró sorprendida por la reacción de Génesis Suero en la tercera gala de Nuestra Belleza Latina 2021

En un video tras bambalinas de la tercera gala de NBL 2021, Ballestas explicó detalladamente todo lo que sucedió con Génesis Suero: “No me molesta que ella se haya molestado por lo que yo le dije, yo le pedí disculpas por eso. Solo me molesta que diga que todo está bien y de repente, aparece la sorpresa en cámaras”.

Al ser cuestionada sobre si le había pedido disculpas a Suero antes de que las imágenes de lo sucedido fueran exhibidas en la gala del domingo 17 de octubre, la venezolana respondió que efectivamente lo había hecho: “Totalmente, ella me dijo que todo estaba bien. Me sorprendió la reacción”.

“No sé por qué se molestó ella. La que debería estar molesta soy yo, porque me hizo bullying por mi voz. Así que no lo entiendo… Ya se pidió perdón y todo en paz conmigo”, aseveró Génesis Suero al escuchar las declaraciones de su compañera frente a las cámaras del equipo de redes sociales de NBL 2021.

Génesis Suero se quebró en llanto

En una reveladora confesión frente a las cámaras de NBL 2021, Génesis Suero se quebró al llanto al recordar que ha sido víctima de acoso en más de una ocasión por su tono de voz, una penosa situación que la ha acompañado hasta durante su paso por el reality show.

“Yo siempre he sido criticada por mi voz, yo siempre he tenido ese dilema con la voz”, mencionó Suero con lágrimas en los ojos.

En cuanto a las mofas de sus compañeras de Nuestra Belleza Latina, la dominicana destacó: “No entiendo por qué ustedes me están haciendo esto. Sí, soy divertida y espontánea, pero no estoy acostumbrada a esto. ¿Están tratando de asesinar mi carácter o qué?