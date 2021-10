Raishmar Carrillo llamó “fea” a Sirey Morán en NBL 2021 [VIDEO]

En la tercera gala de Nuestra Belleza Latina 2021, las participantes Raishmar Carrillo y Sirey Morán estuvieron inmersas en una gran polémica tras darse a conocer una tensa situación que ocurrió al finalizar la gala del pasado domingo, 10 de octubre.

Sobre el escenario de NBL 2021 durante este 17 de octubre, Morán manifestó sentirse ofendida por un comentario realizado por Carrillo, quien aseguró que la participante de origen hondureño es “fea”.

En medio del dramático momento, Alejandra Espinoza fue mediadora para que las participantes hicieran las pases y exhortó a las nueve finalistas del reality show a que en todo momento se respeten, indiferentemente de que sus personalidades puedan chocar en múltiples ocasiones.





A la hora de practicar la escena de la bofetada en la clase de Kimberly Dos Ramos, las fricciones de ambas concursantes no tardaron en salir a la luz y parece que ya no se trataba de actuación.

“Ella sabe el comentario que hizo en la gala anterior, lo escucharon varias compañeras. Yo estoy sentada tranquila y ella dice: ‘La verdad es que tu eres feita'”, mencionó Sirey Morán al recordar la forma en la que Raishmar Carrillo se expresó de ella.

Por su parte, Carrillo intentó justificarse por criticar la apariencia física de su compañera: “Lo que yo pensé que era una bromita, ella pensó que yo lo hice con mala intención”.

En ese momento, la hondureña refutó a las dolorosas palabras de la puertorriqueña: “Yo soy fea para tus ojos, pero realmente no nací fea. Creo que fue una falta de respeto para mi persona, porque yo en ningún momento la he ofendido”.

Frente a sus compañeras de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, Raishmar Carrillo aseguró haber aprendido una lección después del incidente con Sirey Morán, una de las grandes favoritas de la audiencia de habla hispana.

“Yo a veces puedo tener un humor que yo pensaba que me podían entender, pero es bueno que esta situación pase porque me ayuda a mí a ajustar y a aprender a convivir con ustedes”, puntualizó Carrillo.

La puertorriqueña enfatizó que su comportamiento pudo estar motivado por su turbulenta infancia en hogares sustitutos: “Esa dureza es la que tuve que tener toda mi vida para sobrevivir. Apenas tengo 27 añitos, acabo de salir de vivir en hogares”.

Las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar en el perfil oficial de Nuestra Belleza Latina en Instagram después del tenso enfrentamiento entre Raishmar Carrillo y Sirey Morán.

“Raishmar es la típica persona que tira la piedra y esconde la mano, bien por Sirey que no se dejó”, “Raishmar está usando su historia como una excusa por su carácter. Ya aburre”, “Raishmar no todos los puertorriqueños actúan como tú. Ya no me estás cayendo bien”, “Soy puertorriqueña y votaba por Raishmar, pero sus actitudes ya no me gustan. Tiene muy mala actitud, ya no vuelvo a votar por allá. Por mí que se vaya ya”, “Lo que más molesta es que Raishmar siempre se justifica con su pasado”, “Ella piensa que haciendo sentir mal a los demás vas a sobresalir, muy mal por parte de ella”, fueron algunas de las reacciones en la red social de Instagram.