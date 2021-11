El día en que Maribel de Santiago y su mamá explotaron contra Osmel: [VIDEO]

Mujeres como Francisca Lachapel, Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Ana Patricia Gámez y Migbelis Castellanos, se han hecho famosas a lo largo de los años, por haber conquistado el título de Nuestra Belleza Latina.

Pero dentro del selecto grupo de nombres de concursantes recordadas y queridas durante las 12 temporadas en las que se ha realizado el reality show de Univisión, uno de los más sonados e inolvidable es el de Maribel de Santiago.

Y es que la entonces jovencita de 27 años, contra todo pronóstico y con la oposición de los jueces de la quinta temporada del programa y de la propia producción del show, se robó el corazón y el cariño del público, que la apoyó hasta que los jueces decidieron eliminarla, temiendo que pudiera ganar.





Y aunque a su paso por el show la mexicana se mostró como una concursante amable, graciosa, humilde y muy sencilla que quería llevarse la corona que eventualmente se ganó Nastassja Bolívar, hubo una velada en la que ya no aguantó más las ofensas e irrespetos de Osmel Sousa, y lo puso en su sitio.

Así se puede apreciar en un video de Youtube que sigue dando vueltas, en el que se observa cómo Maribel de Santiago, en compañía de su mamá, le cantaron la tabla al Zar de la Belleza, protagonizandon uno de los momentos más vistos del show.

“La verdad Osmel, me sorprendiste, porque (eres una) falta de respeto. La verdad me sentí ofendida, como la madre de Maribel. Pienso que ella es una chica inteligente, que tiene talento, se ha preparado para estar aquí, ella sabe dónde está parada y que es lo que está haciendo aquí”, dijo la mamá de la entonces concursante, en una charla en el backstage, creada para aumentar raiting.

“Osmel, lo que yo te quiero decir es que yo fui a seis audiciones, no fui a una, fui a seis, y yo te seguí a todos los lados a ti. Y yo pienso que deberías tener un poco de compasión, por todo lo que yo he hecho”, dijo Maribel, con la voz elevada, ante lo que Osmel parecía no estar nada de acuerdo.

“Mira niña, nosotros te vimos. La primera audición, me pareció que no servías, la segunda me pareció muy simpática y me pareció muy simpático todo lo que hiciste. Pero yo quiero que sepas que yo considero que tú estás coleada aquí”, respondió Osmel en el video que compartimos en este artículo, desatando la furia de la mexicana.

Acto seguido Osmel confesó que ni él ni el resto de los jueces la apoyaba en su deseo de ser reina, sino que tenía la bendición de los televidentes que no paraban de votar por ella.





“Es el público el que está votando por ti, porque quiero que sepas que tú no sirves para reina, tú no tienes ni actitud de reina, ni porte de reina, ni nada de reina”, dijo cruelmente Osmel a la chica, en momentos en que el reality ayudaba a mantener estereotipos de belleza.





Al final de la pelea, Marbel le insistió a Osmel que le demostraría que ella podía convertirse en una reina, pero él siguió con sus burlas y le dijo que jamás ocurriría eso y hasta fue grosero con la mamá de la concursante, y agresivamente le rapó el microfóno al periodista que estaba haciendo la entrevista.





“Pero vas a durar muchos años mi amor para que tú me demuestres que eres una reina. Yo dje la verdad, y creo que que fui sincero diciendo la verdad”, comentó Osmel, quien luego arremetió contra la madre de Maribel. “Todas las mamás piensan que sus hijas son bellas y preciosas, y usted no tiene nada que ver en este cuento, esto es entre ella y yo”.

Dinos qué piensas del trato que recibió Maribel de Santiago en Nuestra Belleza Latina y la reacción de Osmel al ser cuestionado.