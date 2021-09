Maribel de Santiago: la concursante rechazada en 5 audiciones para ser NBL

Han sido muchas las candidatas que han pasado por los casting de Nuestra Belleza Latina a lo largo de las 11 temporadas en que se ha realizado el show de Univisión. Y aunque en cada temporada los jueces le han dado su “no” rotundo a todo tipo de mujeres, una de las aspirantes al certamen que se quedó el la memoria y el corazón de los televidentes, fue Maribel de Santiago.

La joven de 27 años, concursó en Nuestra Belleza Latina, en el 2011, y para poder conquistar el pase real, hizo hasta lo imposible, estando en todos los casting que el concurso realizó en Los Ángeles, Puerto Rico, Nueva York, San Antonio, Chicago y la ciudad de Miami.

Con mucha gracia y una personalidad auténtica, pero según los jueces, sin tener el look de reina que ellos buscaban, y de quien llegaron a calificar como “una loquita”, por aparecerse en las audiciones con cartulinas, y muñequitos, Maribel de Santiago fue rechazada 5 veces.





Play



EL EJEMPLO DE MARIBEL DE SANTIAGO EN NUESTRA BELLEZA LATINA 2011 2011-03-10T06:58:53Z

“Pero niña, ¿otra vez tú aquí?”, “Ay Dios mio, la pesadilla”, “ese pelo todo aplastado no va”, “no vas a tener coronas” y “si tú viste los últimos cuatro Nuestra Belleza Latina, no has debido venir a este casting”, fueron algunas de las frases que la mexicana debió escuchar cada vez que recibió un “no” como respuesta.

Pero dejando ver que era una mujer con ganas de lograr su objetivo, Maribel, quien confesó que antes del concurso trabajó fuertemente un año para ahorrar el dinero necesario para ir a los casting que fuera necesario, al final logró su cometido en Miami.





Play



Osmel: Maribel de Santiago no sabe ni caminar Recordemos esta pasarela del terror donde Osmelito le dijo a Maribel que era como el cuento de la cucaracha: Ya no puede caminar. Ouch! Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Javier Poza Jueces: Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Jomari Goyso SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete Síguenos en… 2015-02-12T19:57:23Z

“Mi plan es seguir luchando hasta la siguiente audición, hasta que yo convenza a los jueces”, fue una de las afirmaciones de la guapa concursante, antes de llegar al momento final y, tras una cambio de imagen que ordenaron los jueces: Carlitos Calderón, Lupita Jones y Osmel Sousa, la joven recibió finalmente el pase.

“No eres tan bella, pero firma aquí“, le dijo Osmel a la mexicana, quien en medio de su felicidad, abrazó y besó a Osmel con mucha simpatía.





Play



PRESENTACION NUESTRA BELLEZA LATINA 2011 PRESENTACION NUESTRA BELLEZA LATINA 2011 2011-03-10T02:54:28Z

La jovencita no solamente logró el pase real para llegar al grupo de semifinalistas, sino que avanzó hasta la Mansión Real, donde formó parte del grupo de 12 concursante elegidas y allí avanzó con mucha fuerza, robándose el cariño y apoyo del público, que cada vez que estaba amenazada, la salvaba de manera abrumadora.

Lastimosamente para ella, los jueces la eliminaron antes de poder llegar al grupo final de las seis finalistas, y se fue de la competencia con el orgullo de haber luchado por la corona, que eventualmente ganó Nastassja Bolivar.





Play



Nuestra Belleza Latina 2011- Episodio 1 Hola, aqui les traigo Nuestra Belleza Latina 2011. Esperemos que la pueda subir completa y que YOUTUBE no se ponga a comer de lo que pican los pollos. On that note, Disfruten! 2020-08-07T01:11:22Z

Maribel de Santiago ocupó el octavo lugar, y aunque no ganó el título de Nuestra Belleza Latina, sin duda ha sido uno de los grandes ejemplos de que con perseverancia se puede luchar por los sueños.