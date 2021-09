Piden cambiar el nombre a Nuestra Belleza Latina tras declaraciones de Jomari Goyso

Para nadie es un secreto que los reality shows generan no solamente emoción entre los televidentes, sino también muchas pasiones e incluso controversias, que se han vuelto parte de la cotidianidad que rodea ese tipo de programas. Y esta vez, faltando solo unos días para que se estrene la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, un video compartido en el sitio oficial de la competencia en Instagram, está causando revuelo.

El clip, grabado hace un par de años, en el que se escucha a Jomari Goyso hablando de lo que es Nuestra Belleza Latina, no caló muy bien entre seguidores del reality, quienes levantaron su voz en la propia publicación.

“La magia detrás de #NuestraBellezaLatina. ✨💜👑 @jomarigoyso”, fue la escueta frase con la que NBL compartió el video en el que Jomari dijo: “Nuestra Belleza Latina no es un concurso de belleza. NBL es una plataforma para embellecer a la gente, y sobretodo para el público. El público es el que te mira, el que conecta con esas niñas y creo que eso es brillante, eso es la magia de la televisión”.

De inmediato las palabras de Jomari, quien será uno de los jueces del regreso de Nuestra Belleza Latina levataron las cejas de apasionados seguidores del concurso, quienes incluso pidieron a Univisión que cambie el nombre del programa, si en verdad ya no es un certamen de belleza.

“Cambien el nombre al show a ‘nuestra plataforma Latina'”, “Si no es un bendito concurso de belleza, porque se llama “Nuestra belleza” 😢😢😂😂😂😂… #Diabloquepique”, “Wow, que no es un concurso de belleza? ¿Que no es un concurso de belleza? Pues entonces que no desfilen en traje de gala, de baño, que no bailen y solo participen hablando bonito y ya. Por favorrrrrr.!!!!!”, fueron algunos de los mensajes manifestados por los fans del show.

Otros seguidores del programa fueron más allá y hasta pidieron a Univisión que aclare bien la confusión.

“No es concurso de Belleza? pero da la casualidad que la mayoría de las ganadoras, o vienen de concursos de belleza o ganan NBL y luego se meten en concursos de belleza… déjense de caerse a embuste”, recalcó una fan que no recibió bien los comentarios de Jomari. “Coherencia con lo que decimos, sobre todo él; que se la hace saber más de todo”, dijo otra.

Y fue tal la pasión que generó el video, que otros seguidores, incluso compartieron lo que parecieron ser cartas, más que comentarios.





Play



Migbelis Castellanos gana la corona de Nuestra Belleza Latina 2018 | NBL Entre lágrimas y aplausos del público, la venezolana recibió la corona de manos de Clarissa Molina. Tras ser declarada ganadora, Migbelis hizo su primera pasarela oficial como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina. #MigbelisCastellanos #NuestraBellezaLatina #NBL2018 #ClarissaMolina SUSCRÍBETE: bit.ly/NBLSuscribete Visita el sitio oficial: nuestrabellezalatina.com Síguenos: FB: facebook.com/NuestraBellezaLatina IG: instagram.com/nuestrabellezalatina/ TW: twitter.com/nuestrabelleza 2018-12-03T06:00:00Z

“Me parece que él se equivoca, porque nbl sí es un concurso de belleza. El nombre lo dice todo. O si no, que se llame ‘Nuestra conecta con el público’… es un poco absurdo lo que dice, es verdad que la ganadora tiene que conectar, pero también tiene que ser talentosa y bella”, agregó un fan.

“Deberían de cambiar el nombre de entonces! Lo de hace par de años para acá es un cuentecito chino que no le gusta a nadie! Todos pero todos queremos ver lo que era el show antes de que les diera por cambiar la dinámica”, dijo otro, quien se niega a ver con buenos ojos el vuelco positivo que dio el programa.

Mira el video de Jomari hablando sobre NBL y dinos si crees que el show es o no un concurso de belleza.