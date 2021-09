Amara la Negra estará en Nuestra Belleza Latina: ¿Será concursante?

Faltan dos semanas para que Nuestra Belleza Latina regrese a la pantalla de Univisión, y mientras los fieles seguidores del reality show, que comenzó oficialmente en el 2007, se muerden las uñas de la ansiedad por ver de regreso al famoso concurso, una nueva noticia fue revelada este jueves.

La carismática cantante, actriz y presentadora Amara La Negra, formará parte de la edición número 12 de Nuestra Belleza Latina.

El anuncio lo hizo la propia artista, a través de un mensaje en video que fue compartido en la página de Instagram del reality show, donde se le vio muy emocionada y contenta de llegar al concurso de belleza que elegirá a la sucesora de Migbelis Castellanos.

Y aunque muchos de los seguidores de la joven de origen dominicano llegaron a pensar que Amara sería una de las concursantes, pues tiene todo para convertirse en una reina empoderada, la comunicadora explicó que su rol en el programa de Univisión tendrá que ver con la conducción desde uno de los lugares más emblematicos del show: la Mansión de la Belleza.

En su mensaje a sus fans, Amara no solo reveló en detalle lo que hará desde allí, sino que se comprometió con los televidentes a revelar detalles y todo aquello de lo que se entere que ocurra en la casa donde vivirán las semifinalistas que se disputarán la corona de Nuestra Belleza Latina, quienes serán anunciadas en el estreno del reality.

“Hola gente bella, les habla Amara La negra. Tengo tremenda noticia: estoy muy contenta, feliz, emocionada, porque yo también estaré formando parte de Nuestra Belleza Latina en esta temporada. Estaré como la host, como la presentadora de la Mansión de la Belleza, con las chicas, dándoles tips, consejos”, comentó la preciosa modelo en su clip.

“También (les voy a informar) de todos los chismes, mi amor, de todo lo que pase en esa mansión. Ahí voy a estar yo, para informarles. Así que estoy muy contenta. No me podía contener las ganas de decirles que estaré en la familia, ya, oficial, de Nuestra Belleza Latina”, agregó la conductora. “Así que no se lo pueden perder, porque va a estar buenísimo. Pendientes en mi página, porque ahí yo voy a poner todos los detallitos”.

El anuncio de su participación como conductora de NBL encantó tanto a los seguidores del programa, que no pararon de enviar mensajes de alegría.

“Ella es una Negra hermosísima”, “la mejor de todo ese team”, hermosa negrita ..queremos todos los detalles…”, fueron algunos de los mensajes que generó el anuncio en redes.

Dinos que te parece la inclusión de Amara la Negra en el regreso de Nuestra Belleza Latina.