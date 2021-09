La fuerte pelea entre Lupita Jones y Julián Gil en Nuestra Belleza Latina: [Video]

Para nadie es un secreto que Nuestra Belleza Latina, por el formato en que está elaborado el programa, estilo reality show, saca a flote todo tipo de pasiones entre las concursantes que compiten por la corona. Pero al mismo tiempo, y como los televidentes han visto temporada tras temporada, esas emociones intensas, a flor de piel, también las tienen los jueces del certamen.

Y en el 2013, durante la séptima temporada del show de Univisión, donde resultó ganadora la salvadoreña Marisela Demontecristo, hubo muchos roces entre los miembros de la mesa de jurados, conformada en aquel entonces por Lupita Jones, Osmel Sousa y Julián Gil, pero en particular hubo una gala que fue inolvidable por los guantes de box que allí primaron.

Se trató de una de las galas iniciales, donde las concursantes seleccionadas debían elegir con cuál de los jueces se irían como equipo, y allí ardió Troya.





Esta vez, a diferencia de ediciones anteriores, en las que las principales peleas para alquilar balcón fueron protagonizadas por la ex Miss Universo mexicana y el hacedor de reinas cubano-venezolano, la feroz pelea se dio entre Lupita y Julián Gil.

Los ánimos empezaron a acalorarse cuando las concursantes se fueron parando una a una en el escenario para elegir a cuál de los jueces nombrarían como sus mentores, y al ver que varias de las chicas preferían irse con Lupita Jones, el galán de telenovelas explotó lanzando un exabrupto que fue criticado por sus compañeros de mesa de jueces.





Julián aseguró que el certamen no había que buscar una “reina” ni hacer “reinas”, porque ese no era el objetivo del concurso, algo que no era cierto, pues Univisión siempre ha dicho con su programa que busca a la “reina” de Nuestra Belleza Latina; es decir, que si busca a una reina.

El momento más tenso entre Lupita y Julián vino cuando se paró en escena la ex Miss Puerto Rico, Viviana Ortíz, quien había competido en Miss Universo sin lograr allí ninguna relevancia, y cuando el actor le pidió formar parte de su equipo, le dijo que lo primero que haría con ella era quitarle su actitud de reina, ante lo que Lupita protestó.

“Hasta ayer ninguna quería ser reina y hoy resulta que todas quieren ser reinas”, dijo Julián Gil. “Hatas ayer ellas querían triunfar, querían resolver su vida, querían ganarse los $250 mil dólares, el coche… pero primero lo que haré contigo es sacarte la corona que tienes, porque ya eres reina y no has logrado nada como reina. Lo primero que haría es quitarte a la reina”.

Lupita saltó y tras criticar al actor por hablarle a Viviana Ortíz de manera injusta, dijo: ¿entonces qué querían ser ellas…? pues reinas… estás siendo agresivo… estás bien ardido”.





Julián insistió en que “con el mero hecho de ponerse la corona y ser reina no se les arregla la vida”, y aunque al final Viviana Ortiz, quien alcanzó un lugar entre las cnco finalistas, ocupando el tercer lugar en el certamen, eligió a Lupita Jones como su mentora, el galán de novelas insistió en que NBL no quiere reinas y descalificó una vez más a Lupita, ignorándola.

“Él hace reinas (dijo refiriéndose a Osmel y no a la ex Miss Universo, quien ha coronado a dos mexicanas como Miss Universo)… yo te puedo hacer una mujer para el resto de tu vida”, concluyó Julián.