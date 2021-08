Muere Daniela Rodríguez, concursante de “Enamorándonos”: Estaba recién casada

Daniela Rodríguez, concursante del programa de televisión “Enamorándonos”, quien contrajo matrimonio hace apenas cuatro meses con Darwin Cipion, en lo que parecía un cuento de hadas, murió, según lo revelaron este jueves diferentes redes sociales y medios como People en Español.

La joven, quien participó en la primera temporada del programa de UniMás, donde conoció a quien sería su marido, se había robado el corazón de los televidentes y de la producción, quienes recordaron cómo su romance fue un asunto de amor a primera vista.

“De parte de todo el equipo de Enamorándonos USA, lamentamos profundamente el fallecimiento de Daniela Rodríguez. Deseamos que su alma pueda descansar en paz🕊🙏🏼. Siempre la recordaremos como una mujer feliz, que creyó en el amor a primera vista y que fue la primera en formar una relación junto a su esposo, @flaccocipion”, agregó el programa en su Instagram. “Siempre te recordaremos, con mucho cariño🤍. QEPD”.

Asimismo, Rafael Araneda, quien presentó el programa de televisión junto a Ana Patricia Gámez, donde conoció a Daniela, lamentó la repentina muerte de la chica y dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hoy desperté con la triste noticia de que Daniela Rodríguez, había fallecido repentinamente. Sigo impactado y muy angustiado por su marido Darwin Cipion, y por todos los seres queridos de esta bella pareja. Ambos nos mostraron desde el capítulo número 1 de Enamorándonos, que el amor a primera vista si existe y que las distancias geográficas no serían impedimento para fortalecer su relación y formar una familia”, comentó el presentador de televisión en su Instagram, donde compartió una foto de Daniela y su esposo en trajes de novios.

“Ayer cumplían 4 meses de casados y esta fotografía es del 26 de Abril, cuando celebramos su boda en el estudio. Que fragilidad más grande… que tristeza más profunda. Mis condolencias y mis oraciones para todos los que sufren la inesperada partida de Daniela, y especialmente para el amor de su vida… Darwin”, agregó Araneda.

Hasta el momento no se ha informado sobre la causa de la muerte de Daniela, ni la manera en que ocurrió, pero las redes se llenaron de todo tipo de mensajes de condolencias y manifestaciones de l estado de shock en que quedaron los cibernautas tras la triste noticia.

“Wow, wow, wow, 😢😢 qué tristeza más grande. Me he quedado en shock, hasta escalofrío. Me ha dado una tristeza profunda como que si ella hubiera sido familia mía, qué pena tan grande señor que Dios la tenga en su santo seno que Dios me la bendiga. Qué fue lo que pasó señor y el esposo mis condolencias para él y toda la familia los tendré en mis oraciones 🙏🏻🌹 Enamorando está de luto señor mío”, comentó un fan del show.

Otro dijo: “Esa pareja era la referencia perfecta de que el amor lo supera todo! Y hasta el final mostraron que es así. Me duele el alma. Fuerza a sus familiares”. Y uno más: “Dios les de esa fuerza que necesitan sus familias y sobre todo a su marido siempre recordaremos a ella con esa enorme sonrisa que tristeza me da Dios la tenga en su santa gloria 😢”.