Lupita Valero de Nuestra Belleza Latina 2021: Lo que tienes que saber

Lupita Valero es una de las candidatas de Nuestra Belleza Latina 2021.

Durante su prueba de talento para el reality show, la joven mexicana sorprendió a los jueces con un original comercial de televisión que tenía como propósito promocionar una silla multiusos.

En el segmento televisivo de un minuto de duración, Valero contó con la colaboración del afamado productor “Carlitos” del programa de chismes “El Gordo y la Flaca” de Univision.





Play



Lupita Valero abre los retos en la segunda gala de NBL al lado de Carlitos 'El Productor' La mexicana fue la encargada de iniciar con los desafíos en el segundo show y lo hizo con un comercial en el que debía vender una silla muy inquieta, acompañada por 'El Productor' de El Gordo y La Flaca. #NBL2021 #NuestraBellezaLatina SUSCRÍBETE: bit.ly/ Visita el sitio oficial: nuestrabellezalatina.com Síguenos: FB: facebook.com/NuestraBellezaLatina IG: instagram.com/nuestrabellezalatina/ TW: twitter.com/nuestrabelleza 2021-10-04T13:05:16Z

Tras presentar su divertido y original comercial, Lupita Valero fue evaluada por el panel de jueces integrado por talentosas estrellas de la talla de Adal Ramones, Giselle Blondet, Daniella Álvarez y Jomari Goyso.

Los jueces quedaron fascinados con la presentación de Valero y le otorgaron un pase para formar parte de las diez candidatas de la duodécima temporada de NBL.

¿Quién es Lupita Valero?

Lupita Valero, mexicana de 26 años de edad, es empresaria y actualmente se encuentra radicada en el estado de Guerrero en México.

Valero es ingeniero textil y se encuentra enfocada en su faceta como empresaria con el lanzamiento de sus propias compañías de ropa, de acuerdo con información reseñada en la biografía de su perfil en Instagram.

Participó en el certamen de belleza Mexicana Universal

Lupita Valero es un rostro conocido en los certámenes de belleza en su natal México.

En el año 2018, la joven de origen mexicano fue la representante del estado de Guerrero en el concurso Mexicana Universal.

Tras quedar como tercera finalista del certamen Mexicana Universal en el año 2018, Valero conversó en exclusiva con la revista Quién sobre su participación en el reinado: “Creo que acabo de descubrir para qué quiero estar aquí: Para dejar huella en el mundo. Después de esto tengo que titularme. Es una meta que personalmente y para mi familia es muy importante. Mis papás no pueden dejarme ninguna herencia más que el estudio y es un regalo que les quiero hacer, es un regalo que me merezco, porque yo me he pagado mi carrera, me ha costado mucho”.

Fue discriminada por pertenecer a una familia humilde

Antes y durante su participación en el certamen de belleza Mexicana Universal, Lupita Valero fue blanco de críticas por pertenecer a una familia de origen humilde y por ganarse la vida como mesera.

Al ser cuestionada sobre las críticas que ha recibido, Valero respondió de manera muy firme en su pregunta final en la edición del año 2018 del concurso de belleza Mexicana Universal: “Es un tema no tan duro para mí porque ya lo he superado y aprendí a vivir con este tipo de ofensas, pero son temas todavía muy importantes para México. La discriminación que se vive dentro de nuestro país está por los cielos”.

Después de su impactante respuesta ante el jurado de Mexicana Universal, la joven compartió una poderosa reflexión en las paginas de la prestigiosa revista Quién: “Hablé de la discriminación que me hacen por tener un oficio, que es ser mesera, y por mi nivel socio-económico. No debería quitarnos la calma, pero estamos en un siglo de modernización y queremos aceptar cada vez más cosas, pero no empezamos por aceptarnos a nosotros como sociedad”.

Es fundadora de dos compañías de ropa en México

De acuerdo con su perfil oficial en Instagram, Lupita Valero es fundadora de dos compañías de ropa con base en México.

Una de ellas lleva por nombre MALUVA y se centra en la distribución de accesorios para damas, mientras que la otra se llama VAYEYO KIDS y se centra en la confección de ropa para niños.

Es conferencista para mujeres

Lupita Valero actualmente también se desempeña como conferencista en México con su propia compañía “Somos Local”.

“Somos Local” es una plataforma para mujeres emprendedoras que buscan promover el consumo de los productos locales con el propósito de reactivar la economía en la ciudad de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero en México.