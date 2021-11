Lupita Valero, finalista de NBL 2021: “Voy por la corona” (PARTE I)

Lupita Valero es una de las grandes favoritas de la audiencia de habla hispana para convertirse en la sucesora de Migbelis Castellanos en Nuestra Belleza Latina.

La joven de origen mexicano ha logrado sobresalir en cada uno de los retos artísticos durante las galas de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina 2021.

A lo largo de la historia de Nuestra Belleza Latina, solo dos mujeres mexicanas han logrado ser las afortunadas ganadoras del prestigioso reality show de Univision: La primera de ellas fue Alejandra Espinoza en el año 2007, y la segunda, Ana Patricia Gámez en el año 2010.

Valero tiene 26 años de edad, es ingeniero textil y ha incursionado en el mundo de los negocios con el lanzamiento de su propias tiendas de ropa de manera online.

Antes de participar en Nuestra Belleza Latina, la mexicana probó suerte en los certámenes de belleza en México con su participación en la edición del año 2018 del reinado Mexicana Universal. Sin embargo, ella no logró alzarse con la corona.

Durante su participación en el Mexicana Universal 2018, Lupita Valero fue blanco de críticas por pertenecer a una familia humilde y de clase trabajadora en México. Sin embargo, eso no fue impedimento para que ella le dejara una gran reflexión a todos sus compatriotas.

Durante la ronda de preguntas del certamen de belleza, Valero hizo alusión a las críticas que recibió previo a la noche final: “Es un tema no tan duro para mí, porque ya lo he superado y aprendí a vivir con este tipo de ofensas, pero son temas todavía muy importantes para México. La discriminación que se vive dentro de nuestro país está por los cielos”.

Desde que se convirtió en candidata oficial de Nuestra Belleza Latina 2021, Lupita Valero ha logrado conectar con la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos por la simpatía y ganas de triunfo que transmite en cada una de las galas del reality show.

En su audición inicial en NBL 2021, Valero se ganó un pase al grupo de candidatas de la competencia tras presentar un original y divertido comercial televisivo que tenía como propósito demostrar las ventajas de adquirir una silla multiuso para trabajar desde casa o desde la oficina.

Como finalista del reality show de Univision, la mexicana en cada una de las galas ha sido una de las tres candidatas con las mejores presentaciones en el afamado “Reto de la Reina”, una estricta prueba que semanalmente es presentada por una exreina de Nuestra Belleza Latina.

Disfruta de la primera parte de la entrevista exclusiva de Lupita Valero con Ahora Mismo:

PREGUNTA: ¿Cómo te preparas para la gala de este domingo 31 de octubre y cómo están tus emociones para la gran final que ya se acerca?

LUPITA VALERO: “Primero, con la fe de Dios puesta para llegar a la final. Si Dios me lo permite, vamos a estar echándole ganas. Yo creo que algo me ha mantenido con los pies en la tierra y eso ha sido el enfoque. Yo desde un principio tenía muchas ganas de venir a Nuestra Belleza Latina y yo dije: ‘Si yo llego a concursar de nuevo en esto de la belleza, va a ser en Nuestra Belleza Latina, pero voy por la corona’. Dije que iba a venir enfocada, con dirección y con la disposición de ponerme a prueba porque las semanas van pasando y esto es un sube y baja de emociones, porque estamos alejada de la familia y estamos alejadas del mundo exterior; no sabemos qué está sucediendo allí afuera, por lo tanto, reaccionas por lo que tú crees de ti. Nos ha tocado aprender bien duro, pero también bien bonito”.

PREGUNTA: De ser electa Nuestra Belleza Latina 2021, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a las jóvenes hispanas en los Estados Unidos que al igual que tú, sueñan con convertirse en reina de belleza y poder formar parte de la TV Hispana en los Estados Unidos, pero que dejan a un lado sus sueños por las circunstancias del día a día?

LUPITA VALERO: “Mi sueño es ser una referencia para esas mujeres, ya sean mexicanas, de Latinoamérica o de Centroamérica. Que yo sea una referencia de lucha y de trabajo. Yo seré ese ejemplo de decir: ‘Ok, las cosas se pueden lograr’. Y realmente los sueños sí se logran, pero se logran a base de trabajo y de sacrificio, entonces mi mensaje siempre ha sido que no importa de dónde vengas, cuáles sean tus raíces o las circunstancias de la vida, porque lo más importante de todo es que todos tenemos luchas en diferentes estilos, pero yo voy a hablar de mi historia. Mi historia es la de una chica que viene del pueblo, desde abajo, con sus huaraches bien puestos, y que de repente la gente te cubre, te dicen: ‘No vas a poder lograrlo’. Pero es aquí cuando dices: ‘No, sí voy a tener que hacerlo. No importa cuántas puertas tenga que tocar, pero yo voy a conseguir ese sueño’.

Otro tip que me encantaría pasarles es que vayan a su tiempo. A veces somos tan desesperados que nos gusta manipular todo, a veces no te sale a la primera, pero allí vas a meter el truco para que suceda en el momento en que tú quieres que suceda, y así no funciona. Aquí funciona sobre la paciencia, sobre la certeza y la fe que vas creando. La primera vez puede que no salgan las cosas como tú quieres que salgan, pero eso no quita que vas a aprender y te aumentará en experiencia para cuando vuelvas a estar preparado o preparada, vuelvas a tocar la puerta y las cosas se te den. Mi mensaje es de lucha, de trabajo, de persistencia y de valores, cuando tienes bien centrado lo que eres y sabes de dónde vienes, entonces lo importante es saber para dónde quieres ir”.

PREGUNTA: Para nadie es un secreto que la audiencia mexicana es una de las más importantes en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, ¿crees que tienes un punto a tu favor para ganar la competencia de NBL por ser mexicana o crees que el talento siempre se sobrepone sin importar de donde vengas?

LUPITA VALERO: “Aquí no importante qué bandera traigas, aquí importa es todo aquello que atraviesa a través de la pantalla: Tu historia, tu lucha, tu talento. De eso se trata Nuestra Belleza Latina, de sacar ese talento en las chicas. Pero sobre todo, creo que el hecho de que seamos mujeres compartiendo un mismo sueño, creo que eso es lo más importante en Nuestra Belleza Latina, la unión que hace con todos los países, para que todos vean un solo programa y esas emociones que se transforman. Yo creo que el talento, la honestidad y la lucha traspasar cualquier barrera que podamos tener”.