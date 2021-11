Lupita Valero de NBL 2021: ¿Por qué opaca a sus compañeras? (ENTREVISTA PARTE II)

Lupita Valero es una de seis afortunadas semifinalistas de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, el prestigioso reality show de Univision que se encuentra en la exhaustiva búsqueda del nuevo talento de la cadena televisiva. Abajo puedes ver la entrevista de Lupita Valero con AhoraMismo.com.

Seleccionada entre más de 4 mil mujeres que audicionaron para Nuestra Belleza Latina, Valero es una de las dos finalistas que nacieron en territorio mexicano y que posteriormente se establecieron en los Estados Unidos junto a su familia.

De ser coronada como NBL 2021, la modelo de 26 años se ganaría un contrato de exclusividad con Univision para formar parte del selecto grupo de talentos de uno de los shows principales de la cadena televisiva.

A lo largo de las once temporadas anteriores de Nuestra Belleza Latina, sólo dos mujeres mexicanas cumplieron su sueño de ser coronadas en el afamado certamen de belleza en formato de reality show. La primera de ellas fue Alejandra Espinoza en el año 2007, y la segunda, Ana Patricia Gámez en el año 2010.

Lupita Valero tiene 26 años de edad, nació en el estado de Guerrero en México y actualmente se encuentra radicada en el estado de California en los Estados Unidos.

En cuanto al ámbito profesional, Valero es ingeniera textil y ha incursionado en el mundo de los negocios con una marca de ropa para niños.

Disfruta de la segunda parte de la entrevista exclusiva de Lupita Valero con el equipo de Ahora Mismo:

PREGUNTA: Fuiste blanco de críticas por tus orígenes humildes en tu natal México. ¿Qué mensaje le enviarías a todos los mexicanos para hacer un llamado de conciencia para que cesen las burlas sobre el estatus social o económico de una persona?

Lupita Valero: “Yo aprendí muchísimo de esa experiencia, la verdad que fue una respuesta que a mí me abrió muchísimas puertas y sobre todo, también fue un ‘stop’ a esa inconsciencia que tenemos como paisanos o compatriotas. Es lamentable, pero es una realidad. A veces el mismo pueblo ataca al mismo pueblo y no nos damos cuenta de que tu vas a otro lugar y te adaptan, te quieren y te acobijan como yo lo estoy haciendo. Yo amo México, soy más mexicana que un chile, yo me siento súper mexicana y llegué a otro país en búsqueda de mis sueños. Es bien bonito cuando llegas a otro país y ves que hay mexicanos, cubanos, puertorriqueños… Hay tanta gente que te acoge y te dicen: ¿Sabes qué? Esta es la tierra de los sueños y aquí todos cabemos, eso es lo bonito.

A mi gente de México, decirles que muchísimas gracias porque México a mí me abrió las puertas. A mí México me acogió, los guaraches, los valores y todo lo que tengo es gracias a que yo estuve en esa tierra mexicana. Yo soy mexicana y me siento orgullosa de serlo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para mi gente de México, para las mujeres mexicanas que se sienten identificadas conmigo, porque yo no he visto ahorita los mensajes, pero espero en Dios que mínimo mi mensaje le llegue a una mujer o a una niña, a mis vecinas con las que yo jugaba en mi colonia y digan: ‘Lupita pudo, yo puedo hacerlo’. Y pues nada, puro agradecimiento”.

PREGUNTA: Has sido vocera en conferencias para empoderar a mujeres emprendedoras, pero algunas de tus compañeros de NBL han dejado entredicho que tratas de opacar o de no dejar brillar al resto de candidatas, lo que se contradice con esa labor que hiciste en tu país. ¿Es cierto esto o qué es lo que realmente sucede en la mansión? Nosotros como televidentes quizás vemos algo, pero no sabemos la realidad que ustedes viven allí.

Lupita Valero: “Muchas gracias por la investigación porque la verdad es que tengo que decir que en México lidero un grupo de mujeres emprendedoras, de una plataforma que yo misma creé para que esas mujeres, ya sean madres solteras, jóvenes o personas de la tercera edad y que ya no tengan empleo en México, puedan vender sus productos. Muchísimas gracias por mencionarlo.

Yo creo que más bien es que la competencia empieza a fluir, empieza a ser cada vez más fuerte, literal estamos a nada de que termine esto. Una de repente puede empezar a quejarse en cuanto a la cámara o algo, pero yo soy bien atenta y yo traigo escuela mexicana. A los mexicanos nos educan diciéndonos: ‘Si no prestas atención, yo misma voy a ir a la escuela’. Yo todo el tiempo estoy atendiendo a mis maestros, si mi maestro me dice: ‘¿Sabes qué? Métete a la cámara’. Yo estoy atenta, lo que pasa es que las compañeras a veces se molestan un poco porque ellas creen que yo estoy opacando, pero la verdad es que yo estoy enfocada en lo que me dicen. Ellas pueden pensar lo que ellas opinen, pero yo sé quién soy, así que esto es importante cuando tu compites en algo como Nuestra Belleza Latina”.

PREGUNTA: De ganar Nuestra Belleza Latina, ¿a quién le vas a dedicar este triunfo y por qué?

Lupita Valero: “Este triunfo, porque ya es un triunfo para mí, venir a otro país a tocar la puerta y venir a Nuestra Belleza Latina, prepararme para este momento. Sin duda, ha sido un trabajo en equipo. Yo no he llegado aquí sola, yo vengo trabajando desde años atrás con gente que me quiere y con gente que me vio sin yo aprender nada, sin tener experiencia. Primeramente, este sueño lo lidera mi madre, mi papá y mis hermanitos. Somos una familia bien chiquita, pero bien bonita. Mi familia en general, mi novio y su familia, amigos… Este sueño le pertenece a México y a la gente mexicana que está aquí en los Estados Unidos, a mi gente en California que también me han adoptado y me quieren mucho, ese sueño ya está siendo compartido. Este sueño se empezó a cumplir desde el día que yo hice mi primer casting”.