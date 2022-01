Fabién, Melissa y Yellus convocan a un “live” donde hablarán hoy de todo: Sitio y hora

La temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina concluyó en noviembre pasado, y a diferencia de ocasiones anteriores, en las que terminado el show, todos se centran en el ganadora, esta vez varias de las chicas que pasaron por el programa siguen dando de qué hablar, y continúan conectadas.

Tal es el caso de Melissa Alemán, la bella boricua que a pesar de haber sido eliminada en la primera gala oficial de las chicas que avanzaron a la Mansión de la Belleza, ha logrado mantenerse vigente y con mucha fuerza en redes sociales.

Y solo unos días después de que Sirey Morán sorprendiera a los televidentes de Nuestra Belleza Latina, haciendo declaraciones en las que decía que sus compañeras de show se portaron mal con ella, y que muchas ni siquiera le dirigen la palabra, Melissa anunció que tendrán un “live” esta noche, junto a Fabién de la Concepción y Yellus Ballestas.

Así lo mencionó Melissa, a través de sus redes sociales, donde dijo que la charla con sus fans, donde sin duda le preguntarán sobre las polémicas declaraciones que Sirey hizo en el programa de Jomari Goyso en Youtube, será a través de Instagram.

“¡¡ESTAMOS DE VUELTA!! Esta vez me acompañan estas dos bellezas que adoro con el alma, la Reina de Cuba: @faby_laurencio94 y la Reina del Perreo @yelusballestass”, fue el comentario con el que la puertorriqueña hizo el anuncio.

“No se pueden perder el live este Jueves a las 7:30pm. Hablaremos de sus experiencias de la vida, qué están haciendo ahora, confesiones y mucho más!”, agregó la exintegrante de las fuerzas militares, quien hizo historia en NBL, tras ser la primera concursante abiertamente LGBT en ese show.

“*Este live se hará en español. Este vivo va a hacer en español”, recalcó la reina de belleza.

Televidentes del show de Univisión están ansiosos por conocer lo que Fabién, como Yellus y Melissa dirán sobre lo que ahora están haciendo y lo que viene para ellas, pero el tema de Sirey y sus palabras brillará en el conversatorio.

Y es que seguidores del programa se quedaron de una sola pieza, luego de que durante todo el reality las chicas gritaran que entre ellas se llevaban muy bien, y que a diferencia de otras ediciones, allí reinaron la amistad y el compañerismo, y de repente la hondureña y el propio Jomari mostraron que ese no era el caso.

“Eso de que juraban que se amaban eso no se los cree nadie”, dijo el juez de NBL, en su programa de Youtube “Sin Rodeo”, tras soltar la bomba y afirmar que “ninguna de las chicas” le habla a Sirey.

“¿Quién es tu amiga?”, preguntó el conductor de televisión, picándole la lengua a la actual reina de Nuestra Belleza Latina, quien narró desplantes y detalles feos de sus compañeras.

“No todas (son mis amigas). Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó”, dijo Sirey, confirmando que Fabién de la Concepción jamás la siguió en sus redes.





Play



Nuestra Belleza Latina: así se vivió la gran final donde Sirey Morán se convirtió en la nueva reina La final de Nuestra Belleza Latina se vivió al máximo en donde se disfrutaron momentos inolvidables, una lluvia de estrellas invitadas y grandes retos para las participantes. Sirey Morán se convirtió en la ganadora de esta temporada y en la primera hondureña en coronarse como reina del reality show. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA EL SITIO… 2021-11-22T22:34:34Z

“Me llevaba súper bien con dos y ellas cambiaron. El día que gané (solo me felicitaron) Génesis, Lupita y la otra fue Jackie, ah y Fabién que me abrazó cuando gané”.





Play



“Estamos las que teníamos que estar”: Fabién, Lupita, Sirey y Génesis se expresan como finalistas Tras ocho galas, entre una de estas cuatro jóvenes está la próxima reina de Nuestra Belleza Latina, por lo que Jomari y Lourdes quisieron saber si creen que alguna de sus compañeras eliminadas merecía ser también finalista. Además, Fabién y Sirey revelaron por qué creen que en la Mansión habitan espíritus. Suscríbete bit.ly/XLBK1r Síguenos Instagram:… 2021-11-15T15:32:12Z

Sirey Morán mencionó además un incidente molesto, donde sus excompañeras hicieron algo que le molestó, delante de sus padres.

“Las demás fueron bien raras. Pasaron cosa feas. Llegaron con una bandera de Cuba grande, y se la pasaron por delante a mis papás”, dijo la reina, a quien la propia Giselle Blondet debió unir en escena con Fabién, según Jomari, tras el tenso momento.