Giselle Blondet tiene COVID pese a estar vacunada: ¿Cómo está la exjueza de NBL?

La variante Delta del COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública en Estados Unidos, y dentro de los miles de nuevos contagios que se han venido presentando en los últimos días, está la conductora de televisión Giselle Blondet.

La exjueza de la temporada 11 de Nuestra Belleza Latina dio a conocer la noticia, a través de un chat que sostuvo con sus fans en redes sociales, donde reveló que tiene COVID y que se contagió, a pesar de estar vacunada.

“Desde hace unos cuantos días ando con COVID. Me parece hasta raro decirlo, porque yo me he cuidado tanto, y tanto, y tano…Soy la exagerada del año. Siempre con mi mascarilla y todo. Y así son las cosas. Creo que con lo que estamos viviendo actualmente, es cada vez más difícil escaparse de esta situación”, comentó la boricua, de 57 años.

La comunicadora puertorriqueña reveló además que aunque ha tenido algunos síntomas que le han generado molestia, afortunadamente ha ido mejorando con el paso de los días.

“Estoy súper agradecida, porque dentro de todas esta circunstancia, me he sentido bien. He tenido unos días difíciles. Esto me comenzó con un dolor bien fuerte de cabeza, que no podía aguantar. Un dolor sobretodo en la espalda baja, muy, muy fuerte”, comentó la también actriz. “Y también me dio vértigo. Me dio fiebre, solamente un día. Me dio un poquito de fiebre, pero en general mucho cansancio. Unos días me sentía con más energía, otros días he sentido que me pesan hasta las pestañas, y quisiera estar acostada”.

Y sobre el tema de que se haya infectado a pesar de estar vacunada contra el COVID, la boricua explicó que precisamente el hecho de haberse puesto la vacuna evitó que su enfermedad haya tenido consecuencias graves. Autoridades de salud han manifestado que es posible que quienes se pongan la vacuna COVID se contagien, pero los protege altamente de desarrollar una enfermedad grave e incluso de morir.

“La realidad es que lo que yo estoy sintiendo, comparado a la que es el resultado de otras personas que están pasando por el mismo proceso, la verdad me hace pensar que soy muy afortunada y bendecida. Yo estoy vacunada y quiero decirles que cuando estaba en esta etapa de decidir si me vacunaba o no, yo tenía mucho miedo. Tardé en tomar la decisión, porque, bueno, es difícil. Uno escucha tantas cosas y uno lee tantas cosas”, advirtió Giselle.

La presentadora, de quien se desconoce si estará de nuevo en el reality show de Univisión, que regresará a las pantallas el próximo 26 de septiembre, hizo hincapié en la importancia de haberse vacunado.





Play



El regaño mayor: Giselle Blondet lanza un sermón a las chicas en pleno show | NBL La presidenta del jurado de Nuestra Belleza Latina reprendió a las diez habitantes de la mansión, tras leer algunos comentarios del público y decidió, que de no mejorar su desempeño, cambiaría la dinámica del show. #NBL2018 #NuestraBellezaLatina SUSCRÍBETE: bit.ly/NBLSuscribete Visita el sitio oficial: nuestrabellezalatina.com Síguenos: FB: facebook.com/NuestraBellezaLatina IG: instagram.com/nuestrabellezalatina/ TW: twitter.com/nuestrabelleza 2018-11-05T22:00:00Z

“Me vacuné sobretodo por mis nietos. Estaba a punto de nacer Liam. Quería ir al hospital, si me lo permitían, y también lo hice por mis nietos, por mis hijos. Gracias a Dios estaba vacunada, y he podido estar a su lado”, agregó Blondet.





Play



Por qué Giselle Blondet se emocionó tanto en el primer programa de NBL El Reencuentro En el primero de tres programas que harán un recuento por las 11 temporadas de Nuestra Belleza Latina, Giselle Blondet fue la invitada especial, ya que fue la presentadora del reality show desde 2007 hasta 2013. ¿Por qué se emocionó tanto al recordar su trabajo de hace más de 10 años? #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA… 2020-07-17T16:45:05Z

Tras divulgar la noticia de que tiene COVID, los fans de la conductora no han parado de enviarle mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación.