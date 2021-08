Dr. Fauci lanza advertencia sobre tercera dosis de la vacuna COVID: ¿Qué pasa?

Luego de conocerse que las personas vacunadas contra el COVID, a través de inyecciones de Pfizer y Moderna deben tener una tercera dosis, aplicada 8 meses después de haber recibido su segunda dosis, a fin de estar plenamente protegidos, el Dr. Anthony Fauci habló con MSNBC, y allí hizo una advertencia sobre la dosis de refuerzo.

Fauci explicó al citado medio de comunicación que la razón de la tercera dosis es para potenciar los niveles de protección que ofrece la vacuna contra el COVID, pero pidió a los vacunados que sigan la regla de ponerse el refuerzo 8 meses después y no antes, porque el nivel de efectividad no será el mismo.

El experto epidemiólogo de la Casa Blanca fue interrogado sobre si vacunarse con la tercera dosis antes de 8 meses podría resultar peligroso para la salud o tener efectos contraproducentes.





“Yo no diría que sería peligroso, pero una de las cosas que aprendimos es que si tienes un refuerzo, tres o cuatro semanas después de eso, se obtiene un máximo efecto sobre la última dosis de refuerzo. Si damos un chance al sistema inmunológico de madurar por un período de varios meses después la segunda dosis,(es mejor. En este caso 8 meses es el tiempo recomendado)”, dijo Fauci. “Tenemos que asegurarnos de que ahora, después de la segunda dosis, no haya gente que diga: ‘ah, entonces como anunciaron la tercera dosis, quiero mi tercera dosis ahora’. Creo que eso derrotaría el propósito de la dosis de refuerzo. Por esa razón hablamos de ocho meses”.





A pesar de su mensaje, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) anticipó que habrá personas que desobedezcan la recomendación de 8 meses, pero los instó a seguir la norma.

“Obviamente dada la condición humana, sabemos que gente dirá: ‘no quiero esperar (8 meses). Voy a ponermela ya. Pero no hay mucho que uno pueda hacer sobre eso, sino recomendar que cumplan esa ventana de tiempo para hacerlo”, agregó el experto, quien advirtió que los resultados que arrojan pruebas de anticuerpos no deben ser un medidor para que alguien decida si debe o no ponerse la dosis de refuerzo, pues esos datos pueden no ser fidedignos y también es muy complejo el sistema de protección para garantizar que los anticuerpos mostrados en esas pruebas pueden seguirse como hoja de ruta.





Fauci también habló sobre aquellas personas que se vacunaron con la dosis única de Johnson & Johnson, y confirmó que están a la espera de los resultados de un estudio de esa farmaceútica sobre la dosis de refuerzo, pero adelantó que cree que también habrá una segunda dosis.

“Ellos tendrán una dosis de refuerzo más tarde. Tenemos que saber sobre eso y asegurarnos que cuando se inscriban, lo hagan en una manera asociada con los mecanismos regulatorios, pero no quedarán rezagados. A eso le estamos poniendo mucha atención”, concluyó Fauci.