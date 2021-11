No vas a creer cómo se veía Giselle Blondet cuando era una niña: [FOTO]

Giselle Blondet es una de las personalidades de Nuestra Belleza Latina que ha sabido ganarse el cariño del público a lo largo de las distintas temporadas del reality show.

Y si sus fieles seguidores suelen enternecerse con la adorable personalidad de la boricua de 57 años, esta vez la producción del programa de televisión de Univisión sí que hizo que los fans de la puertorriqueña se derritieran de ternura.

Nuestra Belleza Latina compartió en su cuenta oficial en Instagram una bella fotografía de los años de infancia de Giselle, comparándola con su época actual, y la verdad es que sus seguidores coincidieron en que el rostro de niña buena de Giselle siempre ha estado presente en ella.

Con la frase “Como empezó… como va”, la publicación compartió la foto de Giselle Blondet de niña, donde se aprecia hermosa, con un vestidito de encaje pero con la misma mirada que hasta hoy tanto encanta a sus seguidores.

“Desde pequeña nuestra @giselleblondet nos robó el corazón. 🥰️💜 #NuestraBellezaLatina”, agregó Nuestra Belleza Latina en su publicación, haciendo que las reacciones no se hicieran esperar.

“Que Bella mi Giselle 💚 Desde niña una belleza ❤️❤️ Muchos éxitos y bendiciones 🙏😘😘”, “PUERTO RICO SIEMPRE ORGULLOSO DE GISEL……Una de las primerísimas actrices de Puerto Rico!!!!!!!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”, “Hermosa siempre y muy sencilla 😘😘🙏🙏”, fueorn algunos de los comentarios manifestados ante la bella fotografía.

“Bellísima ♥️ y talentosa cómo siempre 👏👏👏”, “no cambió nada su bella carita” y “tú eres una mujer muy sencilla, decente de niña y hasta ahora… que Dios te bendiga”, comentaron otros seguidores.

Y es que Giselle no solamente se ha ganado el corazón de sus seguidores gracias a su dulzura y encanto, sino que también ha mostrado ser una mujer multifacética, lista para asumir cualquier reto.

Así lo dejó ver hace apenas un par de semanas, cuando, debido a los problemas de salud que sufrió Alejandra Espinoza, la boricua la reemplazó en su rol de conductora, haciendo un trabajo de 100 puntos, en un programa al que adora y al que quiere como a un hijo.

“Es como mi bebé…“, dijo Giselle sobre NBL, en entrevista con La Opinión, donde mencionó que haber hecho labores de animadora en el programa le encantó.

“Regresar a la conducción de ‘Nuestra Belleza Latina’ es muy emocionante para mí, todo el mundo sabe lo que a mí me encanta estar con las chicas, apoyarlas, abrazarlas en los momentos esos difíciles y el show me fascina”, comentó Blondet, mostrando que estaba presta a ayudar a su amiga Alejandra Espinoza.

“Lo más importante es que estoy feliz de apoyar a Alejandra, mi primera reina, siempre la he apoyado, desde el día uno, siempre le he dicho que puede contar conmigo”, comentó la puertorriqueña. “Esta es una oportunidad que la vida me está dando para eso, demostrarle a ella que aquí estoy. Estoy segura que ella va a estar bien, que pronto la tendremos de vuelta”.