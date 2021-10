Giselle Blondet se sincera: habla del bebé que tiene a sus 57 años

Giselle Blondet es una de las personalidades más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos, y tras la ausencia de Alejandra Espinoza en la conducción de Nuestra Belleza Latina, por problemas de salud, el domingo la boricua regresó a su rol inicial en el famoso show y se fue con aplausos.

Y a sus 57 años de edad, la comunicadora puertorriqueña, quien es madre de tres hijos adultos y abuela de dos preciosos nietecitos, habló de su otro bebé que tiene actualmente, y al que dijo amar con toda su alma.

La también jueza de Nuestra Belleza Latina se refirió al reto que debió enfrentar el domingo reemplazando a una de sus reinas consentidas en el reality show de Univisión y allí sacó a relucir a su bebecito.

La animadora se refirió al programa de televisión en sí, del que fue parte vital desde que se estrenó en el 2007 y al que vio crecer de manera directa, siendo parte de él por varias temporadas. Aunque la boricua fue relevada de su cargo de presentadora después del 2013, regresó en 2018 en la temporada número 11, como jurado, y en esta edición haciendo los dos roles, debido a las circunstancias, por lo que no duda en afirmar que Nuestra Belleza Latina es como su hijito.

“Es como mi bebé…“, comentó Giselle, en entrevista con el diario La Opinión de Los Ángeles, donde compartió el enorme amor que siente por el programa de televisión, al que agarró desde su nacimiento, y con el que estuvo cuando dio sus primeros pasos, y al que vuelve a tener ahora en su adolescencia.

“Regresar a la conducción de ‘Nuestra Belleza Latina’ es muy emocionante para mí, todo el mundo sabe lo que a mí me encanta estar con las chicas, apoyarlas, abrazarlas en los momentos esos difíciles y el show me fascina advirtió la puertorriqueña al destacar lo que siente en su corazón por el show.

Y sobre la experiencia de haber vuelto al ruedo de la conducción, la boricua confesó haber estado muy feliz.

“Regresar esta noche a la conducción de ‘Nuestra Belleza Latina’ tiene para mí un significado muy grande, es una mezcla de emociones”, dijo la querida comunicadora. “Por un lado, lo más importante es que estoy feliz de apoyar a Alejandra, mi primera reina, siempre la he apoyado, desde el día uno, siempre le he dicho que puede contar conmigo y esta es una oportunidad que la vida me está dando para eso, demostrarle a ella que aquí estoy. Estoy segura que ella va a estar bien, que pronto la tendremos de vuelta”.

Alejandra Espinoza tambien aprovechó sus redes para agradecer a Giselle por el apoyo que le ha dado en medio de sus problemas de salud, y por haber tomado su rol.

“Hoy sera un gran show @nuestrabellezalatina GRACIAS @giselleblondet por ayudarme hoy con el show ♥️☺️ y también Gracias a quienes ustedes no ven pero haces este gran show posible y estar pendiente de mi salud son lo MAXIMO MAXIMO MAXIMOOO✨✨✨”, dijo la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en su Instagram.

