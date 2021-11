Francisca regresó a vender ollas en Nueva York: Su primer trabajo en EEUU

Muy emocionada y feliz de estar visitando la ciudad de Nueva York se mostró Francisca durante un live que tuvo con sus más de 3,2 millones seguidores de su cuenta oficial de Instagram.

La ex reina de Nuestra Belleza Latina viajó desde Miami y se traslado hasta la esquina de la calle 179 con Saint Nicholas en Manhattan para vender ollas.

“Hoy regresé a la 179 y Saint Nicholas, uno de los lugares donde yo ponía mi mesita y hacía display cuando vendía ollas, para después irme a mis citas en la tarde y tratar de vender para ganarme el pan de cada día. Hoy mientras estaba ahí me acordaba de cuando caminaba de una esquina a otra tratando de vender para conseguir dinero y mandarle algo a mi mamá, o para poder sostenerme en la ciudad de Nueva York”, relató emocionada.

Esta vez la venta de ollas fue parte de una obra de beneficencia y el dinero recaudado será destinado a ayudar. “Regresé a este lugar con mi compañero Raul González, nos donaron unas ollas, y todos empezaron a llegar y vendimos todas las ollas. No les puedo explicar la felicidad que siente mi corazón, no lo puedo poner en palabras porque yo decía Díos mío, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ha valido la pena”, agregó tras relatar que hace más de dos años que no visitaba la isla.

“El dinero lo vamos a usar para ayudar a una persona que lo necesita, que le cambio la vida después del más reciente huracán que hubo. Mañana vamos a compartir esa historia con ustedes en Despierta América“, adelantó.

Cuando uno de sus seguidores le consultó por su hijo Gennaro, de 3 meses, la conductora de televisión, de 32 años, admitió que lo extraña mucho y que se siente culpable de haberlo dejado en Miami.

“Gennaro está en Miami con mi mamá y con su papá. Yo por mi lado estoy bien, las que son mamá me pueden entender, porque uno se siente siempre culpable. Uno lo deja. Pero, yo por lo menos tengo la fortuna, no me puedo quejar porque Diosito ha sido siempre muy bueno conmigo, de que está mi mamá y mi esposo que también lo cuida, o sea que no hay queja que valga. Eso si que lo extraño tanto con todo mi corazón. Por un lado es bueno estar haciendo este trabajo con ustedes, pero por otro lado me hace falta mi muchachito, pero ya mañana me reúno con él”, afirmó.

Francisca se despidió agradeciendo a su público por tanto cariño. “Tenía que conectarme con mi gente para agradecerles por siempre quererme, por ese apoyo tan incondicional que me dan, por preguntarme tanto por mi muchacho Gennaro. De verdad que los quiero mucho, gracias infinitamente. Nunca me abandonan, siempre dicen presente en cada cosa que les pido en cada etapa de mi vida”, señaló.

“Yo gané Nuestra Belleza Latina ya hace siete años y cada vez que vengo a esta ciudad -y también lo siento en las redes sociales- siento el mismo amor, siento la misma aceptación, el mismo cariño, la misma solidaridad de parte de ustedes”, recalcó.