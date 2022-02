Francisca Lachapel fue una diosa en este vestido: Presumió que bajó 9 libras más

Francisca Lachapel fue otra de las famosas que brilló el jueves en la noche a su paso por Premio Lo Nuestro, en la ciudad de Miami, y allí lució como salida de un catálogo de modelos de alta costura.

La ex Nuestra Belleza Latina se robó las miradas y los elogios de los fashionistas, por cuenta del precioso modelito, creación de la diseñadora Suzelle Taveras.

Francisca, quien en julio pasado debutó como mamá del pequeño Gennaro Zampogna, confesó estar muy emocionada de regresar a las alfombras de las premiaciones, y esta vez mencionó que en su lucha contra el sobrepeso que le dejó su embarazo, perdió en las últimas semanas nueve libras más.

La conductora de televisión presumió en su cuenta de Instagram del bello vestido, en color fucsia, elaborado en manga asimétrica con un enorme moño en el hombro, que además contó con una sensual abertura en la falda.

Francisca acompañó el modelito con un maquillaje muy sobrio y el cabello recogido en una cola alta, y confesó que se sintió espléndida.

“Me siento tan contenta! Tan Orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación con @yesyoucan me siento saludable y con más energía ¡9 libras menos”, comentó la exreina dominicana en su Instagram. “Creo que se cumplió la misión! Gracias @premiolonuestro

Por una noche ESPECTACULAR!Team glam @carlosmartine08 @brianmakeup @bridetoberd

Se lucieron ❤️❤️”.

Tras terminar la premiación, la estrella de Univisión, quien estuvo presentando junto a David Zepeda, confesó que su mamá se sintió muy orgullosa de ella, y aprovechó para compartir un emotivo mensaje.

“Anoche que llego a casa me dice mi mamá “ay mija pero yo no sabía que te tocaba hacer algo tan grande así, abrir un show tan importante como ese, yo pensaba que era una pasaita por esa alfombra😂. Yo le dije: estuvo lindo ma ¿verda’? Y ella me dijo “wow siii muy lindo mija, la Verda e’ que vale la pena soñar 😂”, dijo Francisca.

“…Y si!! Vale la pena soñar, vale la pena arriesgarse hasta vale la pena cuando te llaman loco, cuando nadie cree en ti, cuando te dicen desencajado o que simplemente no das… todo vale la pena! No importa lo que digan las personas que no pueden entender tus locos sueños, lo más importante es lo que tienes en tu corazón, lo que Dios te ha dicho que puedes lograr. ¡Eso es lo importante! Si tu haces tu parte, Dios hace de las suyas y mira que las hace muy bien. A soñar en grande mi gente linda. ¡Todo es posible! ❤️🙏🏽”, concluyó Francisca.