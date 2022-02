¿Cómo será el vestido de novia de Francisca para su boda por la Iglesia?

En pleno Día de San valentín, Francisca Lachapel anunció una noticia que sus fieles seguidores llevaban meses esperando: se casa este 2022 por la Iglesia, y la boda será nada más ni nada menos que en República Dominicana.

La ex Nuestra Belleza Latina hizo la revelación en entrevista con People en español, donde aseguró que aunque inicialmente el plan de la boda religiosa con su esposo, Francesco Zampogna, con quien se casó por el civil en diciembre del 2019, sería en Italia, debido a la pandemia todo se suspendió, y ahora el sitio para jurarse amor eterno será la paradisíaca isla de El caribe.

Y en medio de la emoción que produjo la noticia de la segunda boda de Francisca, una pregunta que muchos se hacen es cómo sera el vestido de novia.

La conductora de Despierta América dijo que aunque todavía no ha elegido el vestido exacto que se pondrá, si tiene claro cómo será. La exreina de belleza aseguró que tiene que ser un modelito que se ajuste a ella y no que ella tenga que ajustarse al vestido.

Sin embargo, Francisca aseguró que se ha puesto la meta de seguir perdiendo las libras que ganó en el embarazo de su hijo Gennaro. Ya ha perdido 20 libras y la meta es perder otras 20.

“Me tengo que poner en forma, estoy planeando cambiarme unas cuantas veces. No tengo el vestido diseñado. No me he tomado medidas y nada, estoy tratando de que mi cuerpo se ajuste un poquito, para que el vestido se adapte a mi nueva forma. Sé que va a quedar espectacular”, le dijo a People en español.

Francisca mencionó también que decidieron lanzarse a planear la boda para este año, aprovechando que su hijito todavía está pequeño, pues con el pasar del tiempo, él va ser el centro de atención de todo.

“Si lo seguimos dejando para después, nunca iba a pasar, nunca lo íbamos a hacer. Para nosotros es una forma de completar ese ciclo y la cereza del pastel es Gennaro. No se va a acordar porque es muy pequeño, pero por parte de nosotros va a ver fotos, recuerdos y verá que él estuvo presente”, dijo la conductora de televisión. “Ahora llega [nuestro hijo Gennaro], pues surge más la necesidad. Es el momento de hacerlo ahora”.

La felicidad de que la boda religiosa sea en su propia tierra llena a la dominicana de mucho gozo.

“Lo que me hace mucha ilusión es que va a estar mi gente querida, creo que allá mi pueblo que ve para este lado mi representación con tanto orgullo creo que siendo allá la boda se van a sentir cerquita y que son parte, eso me hace muy feliz”, agregó la exreina de Univisión.